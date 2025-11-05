Musik The 1975 entfernen Song von Streamingdiensten

The 1975 - Leeds Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 11:00 Uhr

The 1975 entfernen Song von Streamingdiensten.

The 1975 haben einen ihrer Songs von Streamingplattformen entfernt, weil Frontmann Matty Healy entschieden hat, dass das Album ohne ihn besser klingt.

Die Band hat den Titel ‚Human Too‘ von ihrem 2022 erschienenen Album ‚Being Funny In A Foreign Language‘ auf Online-Plattformen gelöscht. Matty erklärte den Fans nun, dass er den Song gestrichen habe, weil er ihn nicht länger auf dem Album haben wollte. In einem Beitrag auf Reddit schrieb er: „Hey! ‚Human Too‘ wurde vom Album entfernt, damit es jetzt mehr so klingt, wie ich es mir wünsche. Frühere physische Veröffentlichungen bleiben natürlich unverändert.“

Matty deutete außerdem an, dass er überlege, einen weiteren Song aus den Streamingdiensten zu entfernen: ‚What Should I Say‘ vom 2020er-Album ‚Notes On A Conditional Form‘. Eine endgültige Entscheidung habe er dazu allerdings noch nicht getroffen. Er fügte hinzu: „Ich bezweifle, dass ich bei anderen Alben etwas ändere, außer vielleicht bei ‚What Should I Say‘ von ‚Notes On A Conditional Form‘. Also, wer weiß – vielleicht verschwindet auch der noch.“

Das bislang letzte Album der Band, ‚Being Funny In A Foreign Language‘, erschien 2022 und momentan arbeiten The 1975 an neuer Musik. Mattys Mutter, die TV-Persönlichkeit Denise Welch, verriet kürzlich, dass sie bereits einige der neuen Songs gehört habe, an denen die Band in ihrer Tourpause gearbeitet hat. Sie sagte laut ‚Daily Star‘ bei den ‚Virgin Atlantic Attitude Awards‘: „Es ist fantastisch. Sehr anders, aber es hat die DNA von The 1975. Ich denke, ihr werdet es lieben.“