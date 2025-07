Film ‚The Black Phone 2‘-Drehbuchautor Joe Hill deutet gruselige Grabber-Rückkehr an

The Black Phone 2 - Universal Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2025, 16:00 Uhr

Der Drehbuchautor des Horrorfilms hat angedeutet, dass der Grabber 'vielleicht doch nicht so verschwunden ist, wie wir es dachten'.

Joe Hill, der Drehbuchautor von ‚The Black Phone‘, hat angedeutet, dass der Grabber in ‚The Black Phone 2‘ „vielleicht doch nicht so verschwunden ist, wie wir es dachten“.

In dem ursprünglichen Horrorfilm aus dem Jahr 2021 findet der Entführer (Ethan Hawke) durch sein Opfer Finnley Shaw (Mason Thames) ein grausames Ende.

Hill, der der Autor der gleichnamigen Kurzgeschichte aus dem Jahr 2004 ist, auf der ‚The Black Phone‘ basiert, hat jetzt angedeutet, dass die Bedrohung durch den Grabber auch in ‚The Black Phone 2‘ weiterhin lauern würde. Joe erzählte in einem Gespräch mit ‚Screen Rant‘ über ‚The Black Phone 2‘: „Ich glaube, dass ich dazu nicht viel sagen kann, aber ich kenne die Theorien. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass der Grabber tot ist, aber sein Tod hat die Leute nicht davon abgehalten, sich schon früher an Finney zu wenden. Also ist er vielleicht doch nicht so verschwunden, wie wir es dachten.“ Der Autor fügte hinzu, dass er „gespannt“ darauf sei, was das Publikum davon halten wird, wie Regisseur Scott Derrickson und Co-Autor C. Robert Cargill die gruselige Geschichte weiterführen.