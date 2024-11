Musik The Cure: Sie feiern die Veröffentlichung ihres neuen Albums ,Song of a Lost World‘

The Cure album artwork for Songs of a Lost World - Andy Vella - September 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 11:00 Uhr

The Cure haben ihr lang erwartetes neues Album mit zwei intimen Konzerten am Mittwoch (30. Oktober) angekündigt.

Die Band wird ihre neue Platte ,Song of a Lost World‘ am Freitag (1. November) veröffentlichen und spielte Songs aus der LP zusammen mit Fan-Favoriten im legendären BBC Radio Theatre.

Das erste Set der Band, das für Huw Stephens‘ 6 Music Show am Donnerstag (31. Oktober) aufgenommen worden ist, enthielt die neuen Tracks ,And Nothing Is Forever‘, ,I Can Never Say Goodbye’ und ,All I Ever Am‘, neben ,Last Dance‘, ,Plainsong‘, ,Prayers for Rain‘, ,Disintegration‘, ,A Forest‘, ,At Night’ und ,Burn‘. Für den zweiten Teil der Show strömten rund 200 Gewinner des Wettbewerbs, die zusammen mit Zehntausenden anderer Fans an einer Abstimmung teilnahmen, in den intimen Veranstaltungsort, zusammen mit einer kleinen Anzahl eingeladener Gäste, darunter Guy Garvey, Louis Theroux, Nick Grimshaw, Jeremy Vine und Shaun Keaveny von Elbow für die von Jo Whiley moderierte ,Radio 2 In Concert’-Reihe. Frontmann Robert Smith scherzte darüber, dass sie für BBC Radio 2 extra etwas „Fröhlicheres“ spielen würden, wobei die Musiker ihre neuen Titel ,A Fragile Thing‘, ,Alone’ und ,Endsong’ mit einer Reihe ihrer großen Hits wie ,Pictures Of You‘, ,Lovesong‘, ,The Walk’ und ,Just Like Heaven“ mischten.