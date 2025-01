Film ‚The Flash‘: Regisseur äußert sich zum Film-Flop

Bang Showbiz | 13.01.2025, 14:00 Uhr

Andy Muschietti hat den Comicfilm inszeniert - doch der Streifen erwies sich als großer Flop.

Andy Muschietti erklärt, woran ‚The Flash‘ seiner Meinung nach gescheitert ist.

Der Regisseur hat den DC-Blockbuster aus dem Jahr 2023 mit Ezra Miller in der Hauptrolle inszeniert. Allerdings entpuppte sich ‚The Flash‘ als einer der größten Flops in der Geschichte der Comicbuchverfilmungen. Muschietti hat eine Theorie, woran das lag.

Im Gespräch mit dem argentinischen ‚Radio Tu‘-Sender erklärt der Filmemacher: „‚The Flash‘ ist gescheitert, neben all den anderen Gründen, weil es kein Film war, der alle vier Quadranten ansprach. Daran ist er gescheitert.“

Der 51-Jährige fügt hinzu, dass sich das Publikum viel mehr für andere DC-Helden wie Batman oder Superman interessiere. „Wenn man 200 Millionen Dollar für einen Film ausgibt, will Warner [Bros.] sogar deine Großmutter in die Kinos bringen. Und ich habe in privaten Gesprächen festgestellt, dass viele Leute sich einfach nicht für The Flash als Charakter interessieren. Besonders die beiden weiblichen Quadranten. All das ist nur der Wind, der gegen den Film weht, wie ich erfahren habe“, schildert er.

Der Comicfilm folgt dem Titelhelden (Miller), der sich in einer alternativen Realität wiederfindet, in der General Zod (Michael Shannon) ankommt, um die Welt zu zerstören, so dass der Speedster sich mit Batman (Michael Keaton) und Supergirl (Sasha Calle) zusammentun muss, um ihn aufzuhalten.

Mit einem Budget von 200 Millionen Dollar war ‚The Flash‘ ein Flop an den Kinokassen und konnte weltweit nur 266,5 Millionen Dollar einspielen. Vor dem finanziellen Desaster wurde der Streifen von großen Produktionsproblemen geplagt. Ursprünglich sollte der Film 2018 in die Kinos kommen und das Autorenduo Phil Lord und Chris Miller sollte das Skript schreiben. Später wurden die beiden jedoch fallen gelassen, sodass ‚The Lego Batman Movie‘-Autor Seth Grahame-Smith das Ruder übernahm, bevor auch er das Projekt 2016 verließ.

Nachdem weitere Regisseure und Autoren – wie Rick Famuyiwa, Joby Harold John Francis Daley und Jonathan Goldstein – ein- und ausgestiegen waren, fand ‚The Flash‘ schließlich in Muschietti einen Regisseur und in Christina Hodson eine Drehbuchautorin.