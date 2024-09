Film ‚The Iron Claw‘-Star Zac Efron: Schauspielkarriere ‚ist ein wahrgewordener Traum‘

Zac Efron - 49th AFI Life Achievement Award Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 18:00 Uhr

Der Star verriet, dass seine Karriere als Schauspieler nichts sei, was er als selbstverständlich ansehe.

Mit seiner Kultrolle im Teenie-Film ‚High School Musical‘ schaffte Zac Efron 2006 seinen internationalen Durchbruch. Mittlerweile ist er aus Hollywood nicht mehr wegzudenken und hat sich über die Jahre zum ernstzunehmenden Charakter-Darsteller entwickelt.

Ob in ‚The Greatest Showman‘, ‚Neighbors‘ oder auch in seinem jüngsten Projekt ‚The Iron Claw‘ (ab jetzt auf Sky und über WOW): der 36-Jährige zeigt immer wieder auf erstaunliche Art und Weise seine Wandelbarkeit vor der Kamera. In einem Interview mit ‚Bang‘ verriet der Darsteller aktuell, dass er es manchmal selbst kaum glauben kann, wie lange er schon als Schauspieler erfolgreich ist: “Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass ich diesen Beruf gefunden habe, der mir auch noch Jahre später so viel Spaß macht. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht etwas Neues lerne. Ich muss mich manchmal selbst kneifen, um das alles glauben zu können. Ich habe enorm viel Glück gehabt in diesem Leben.” Obwohl Zac längst an der Spitze der Schauspiel-Liga angekommen ist, scheint es, als habe er nie die Bodenhaftung verloren. Im Gegenteil! “Ich habe noch lange nicht alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Ich freue mich deshalb immer, wenn ich mit neuen Menschen zusammenarbeiten kann, die mir neue Perspektiven eröffnen. Es ist ein wahrgewordener Traum und ich lebe diesen Traum. Das ist nichts, was ich als selbstverständlich ansehe”, so Efron zu ‚Bang‘. Im Interview fügte der Star abschließend hinzu, dass er sich in Momenten des Zweifelns immer wieder selbst anspornt, indem er an seine Anfänge als Schauspieler zurückdenkt: “Als ich noch im Theater tätig war, gab es einen Moment, in dem ich wusste, dass die Schauspielerei das ist, was ich in meinem Leben immer tun wollte. Danach folgte ich einfach meinem Herzen – und das mache ich bis heute.”