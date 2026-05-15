Musik The-Strokes-Gitarrist Nick Valensi legt ‚vorübergehende Pause‘ ein

The Strokes Nick Valensi - Electric Picnic Festival 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 14:00 Uhr

The-Strokes-Gitarrist Nick Valensi legt 'vorübergehende Pause' ein.

The Strokes haben bekannt gegeben, dass Gitarrist Nick Valensi eine „vorübergehende Pause“ von der Tournee einlegt.

Der 45-jährige Musiker hatte bereits Anfang des Jahres mehrere Konzerte ausgesetzt. Damals sprang Steve Schlitz für ihn ein, der nun erneut die Gitarrenparts während Valensis aktueller Auszeit übernehmen wird. In einem Beitrag in den Instagram-Storys der Band hieß es: „Nick wird eine vorübergehende Pause von der geplanten Tour einlegen, aber wir freuen uns auf seine Rückkehr. In der Zwischenzeit übernimmt unser alter Freund Steve Schlitz die Gitarre, den viele von euch noch aus unseren frühen New-York-Tagen kennen. Wir haben großes Glück, ihn dabei zu haben.“ Wie bereits zuvor wurde kein Grund für Valensis Abwesenheit genannt.

Die Indie-Rock-Legenden aus New York stehen als Nächstes am 12. Juni beim Bonnaroo Music Festival auf der Bühne. Ihre US-Tour startet am 15. Juni in Clarkston im Bundesstaat Michigan. Die Konzertreihe umfasst einige der größten Spielstätten der Band seit Jahren, darunter zwei Abende im Red Rocks Amphitheatre, ein Headliner-Konzert in der The O2 Arena, Auftritte im RBC Amphitheatre in Toronto, der Accor Arena sowie im Ziggo Dome. Bei ausgewählten Terminen werden wechselnde Gastacts wie Thundercat, Cage the Elephant, Hamilton Leithauser, Fat White Family, Alex Cameron und ÖLÜM mit dabei sein.

Außerdem veröffentlichen The Strokes am 26. Juni ihr neues Album ‚Reality Awaits‘. Die Band stellte die Platte zunächst mit der Leadsingle Going Shopping vor, ihre erste neue Musik seit dem gefeierten Album ‚The New Abnormal‘ aus dem Jahr 2020. Danach folgte die Single ‚Falling Out of Love‘. Das Album wurde in Costa Rica gemeinsam mit Produzent Rick Rubin aufgenommen und später in Studios auf der ganzen Welt fertiggestellt. Rick sagte zuvor über die Sessions: „Es ist nicht so, dass gerade etwas passiert und ich etwas geheim halte. Wir haben einfach eine Menge aufgenommen. Das Album könnte in einem Jahr oder auch erst in zwei Jahren erscheinen. Niemand weiß genau, wann es fertig sein wird. Aber ja, wir arbeiten an einer neuen Platte.“