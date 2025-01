Film ,The Substance’-Regisseurin: Sie hofft auf Oscar-Nominierung

Demi Moore - Getty - Golden Globes - Beverly Hills - January 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 11:00 Uhr

Die Regisseurin von ,The Substance‘, Coralie Fargeat, hat an die Academy Awards appelliert, Horrorfilmen die Chance zu geben, „auf dem gleichen Niveau zu konkurrieren wie alles andere“.

Nachdem Hauptdarstellerin Demi Moore am Wochenende den Golden Globe für die beste schauspielerische Leistung in einem Film – Musical oder Komödie für ihre Darstellung der Elisabeth Sparkle in ,The Substance‘ mit nach Hause nehmen konnte, hat die Filmemacherin die Oscars aufgefordert, dafür zu sorgen, dass „jeder Film als Kino angesehen wird“. Denn nächste Woche werden die Nominierungen bekanntgegeben und das Horror-Genre wird nur selten ausgezeichnet.

Sie sagte gegenüber ,IndieWire‘: „Ich sehe Horrorfilme nicht als etwas anderes als andere Filme. Sie sind so politisch. Sie sind ein großartiges Mittel, um so viele Dinge auf eine sehr grobe Art und Weise zu erzählen, und auf eine sehr taktlose Art. Für mich sollten sie auf dem gleichen Niveau wie alles andere stehen. Ich habe gelernt zu akzeptieren, wer ich als Filmemacherin bin. Ich liebe es zum Beispiel nicht, Dialoge zu schreiben, sondern drücke mich auf visuelle und sehr viszerale Weise aus. […] Das Beste, was ich mir für die Academy wünsche, ist, dass es diese Barriere nicht gibt, dass jeder Film als Kino angesehen wird, was er meiner Meinung nach auch ist.“

Fargeat betonte kürzlich, dass der Film eine „universelle Sprache“ sei, unabhängig von seinem Genre.