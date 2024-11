Musik The Weeknd: Sein neues Album erscheint im Januar

The Weeknd wird sein neues Album ,Hurry Up Tomorrow‘ am 24. Januar 2025 veröffentlichen.

Der letzte Teil seiner Trilogie, der auf ,After Hours‘ aus dem Jahr 2020 und ,Dawn FM‘ von 2022 folgt, soll am Anfang des nächsten Jahres herauskommen, gefolgt von einem einmaligen Auftritt des Künstlers im Rose Bowl-Stadion in Los Angeles am 25. Januar.

Bisher konnten die Fans des Stars die drei Singles ,Dancing in the Flames‘, ,São Paulo‘ in Kollaboration mit Anitta und ,Timeless‘ mit Playboi Carti, von der neuen Platte hören. The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, hat zudem einen gleichnamigen Psychothriller in Arbeit, in dem er an der Seite von ,Wednesday‘-Darstellerin Jenna Ortega und dem ,Saltburn‘-Schauspieler Barry Keoghan mitspielen wird. Der Musiker war bereits zuvor als Schauspieler tätig, als er 2019 einen Cameo-Auftritt als er selbst in ,Uncut Gems‘ hatte und die Regie für die HBO-Serie ,The Idol‘ (2023) führte und in der Show auch mitspielte. Der ,Blinding Lights‘-Künstler komponierte die Filmmusik zusammen mit Daniel Lopatin, während Trey Edward Shults als Filmemacher aufgeführt ist. Die umstrittene erotische Miniserie ,The Idol‘ war nach lediglich einer Staffel abgesetzt worden. Mit Abel und Lily-Rose Depp in den Hauptrollen endete die Serie bereits nach fünf statt der ursprünglich geplanten sechs Folgen und war aufgrund der expliziten Inhalte auf heftige Gegenreaktionen gestoßen.