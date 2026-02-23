Film Timothée Chalamet ging für ‚Dune 3‘ an seine Grenze

Timothée Chalamet attends the 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 11:00 Uhr

Timothée Chalamet hat verraten, dass er sich während der Dreharbeiten zu ‚Dune 3‘ mehr denn je angestrengt hat, und zugegeben, dass er das letzte Kapitel der Science-Fiction-Saga mit einer Intensität angegangen ist, die er zuvor noch nie erreicht hatte.

Der 30-jährige Schauspieler erklärte, dass er eine große Verantwortung verspürt habe, seiner letzten Darstellung als Paul Atreides gerecht zu werden. Für ihn war der dritte Film nicht nur eine weitere Fortsetzung, sondern der Höhepunkt.

Bei einer Veranstaltung von ‚Variety‘ und CNN an der University of Texas in Austin sagte er: „Ich wollte mich in keinem einzigen Moment mit Selbstzufriedenheit begnügen. Alles war heilig, und es war mein letzter Dune-Film, also wollte ich ihn wirklich als etwas Heiliges behandeln. Denn Menschen können selbstgefällig werden, aber ich war beim dritten Film intensiver. Es fühlte sich an, als wäre das der natürliche Schwung, also wollte ich so hart wie möglich dagegen ankämpfen.“

Chalamet, der seit Denis Villeneuves Adaption von Frank Herberts Klassiker aus dem Jahr 2021 die Hauptrolle in der Filmreihe spielt, erklärte, dass die Rückkehr zu bekannten Sequenzen die Erfahrung nicht einfacher machte – vielmehr war er dadurch noch entschlossener, seine Leistung zu steigern. Er fügte hinzu: „Im ersten Dune-Film gab es eine Ornithopter-Sequenz, die ich im dritten Teil erneut spielen durfte, aber dieses Mal war ich viel besser vorbereitet. Im Gegensatz zum ersten Film habe ich mich bei Dune 3 frühzeitig mit dem Bedienfeld beschäftigt und alle möglichen Hieroglyphen und Dinge studiert, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ich wollte wissen, was jeder Knopf bewirkt, und mir damit eine eigene Dynamik erarbeiten.“

