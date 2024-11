Film Timothée Chalamet: Mehr Kilos für mehr Rollen

Bang Showbiz | 12.11.2024, 09:00 Uhr

Timothée Chalamet wurde gesagt, er solle zunehmen, um große Filmrollen zu bekommen.

Der ,Wonka’-Darsteller wird in der Filmbiografie ,A Complete Unknown’ die Folk-Legende Bob Dylan spielen. Er erklärte, er könne sich in den legendären Musiker hineinversetzen, weil er sich in seiner eigenen Karriere wie ein „Außenseiter“ gefühlt habe, bis er seinen eigenen Weg gehen konnte.

In der ‚The Zane Lowe Show‘ auf Apple Music 1 sagte er: „Ich habe eine Lebenserfahrung gemacht, ich möchte sagen, es ist seltsam, aber ich kann mich mit einigen dieser Dinge identifizieren, die er durchgemacht hat. Bob wollte also ein Rock’n’Roll-Star sein, Buddy Holly, Little Richard, Elvis Presley, das war, je nach Sichtweise, die Art von Pop-Rock’n’Roll-Musik, die in den späten 50er Jahren an die Kinder vermarktet wurde. Außerdem wollte ich ein großer Filmschauspieler werden. Aber wenn ich für ,Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth’ oder ,Die Bestimmung – Divergent’ vorgesprochen habe, also für diese Art von Filmen, die gerade in Mode waren, hieß es immer: ,Oh, du hast nicht den richtigen Körper’. Ich hatte einen Agenten, der mich anrief und sagte: ,Du musst zunehmen’, im Grunde genommen nicht aggressiv, aber du weißt schon. Und dann fand ich meinen Weg in diese sehr persönlichen Filme oder so, für ihn war es Volksmusik.“

Der 28-jährige Star fand, dass die Arbeit an „persönlichen Filmen“ ihm half, seinen „Flow“ bei seiner Arbeit zu finden.