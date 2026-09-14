Film Courteney Cox wäre bereit, bei ‚Scream 8‘ Regie zu führen

Courteney Cox attends the Los Angeles Premiere of Scream 7 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 11:00 Uhr

Courteney Cox könnte sich vorstellen, bei ‚Scream 8‘ selbst auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen.

Die 62-jährige Schauspielerin findet sogar, dass sie für den Job geradezu prädestiniert wäre – schließlich kennt kaum jemand die Horrorreihe so gut wie sie. Cox spielt seit dem ersten ‚Scream‘-Film die investigative Reporterin Gale Weathers und ist der einzige Star, der in allen sieben bisherigen Teilen mitgewirkt hat. Auf die Frage von ‚Deadline‘, ob sie bei der nächsten Fortsetzung Regie führen würde, antwortete sie deshalb selbstbewusst: „Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich es tun sollte. Niemand weiß mehr über diesen Film als ich.“

Natürlich sei sie nicht die Einzige, die die Reihe geprägt habe. Cox verwies unter anderem auf den Schöpfer, die Autoren, den verstorbenen Regisseur Wes Craven und die zahlreichen Darsteller. Trotzdem gefällt ihr die Vorstellung, beim achten Teil selbst die kreative Leitung zu übernehmen.

„Ich glaube, es wäre großartig und würde Spaß machen“, sagte Cox. Außerdem hätte ihre Verpflichtung ihrer Meinung nach einen zusätzlichen Vorteil: „Es wäre auch eine gute PR-Sache. Kümmert euch darum!“

Craven inszenierte die ersten vier Teile der Slasher-Reihe. Bei ‚Scream 5‘ und ‚Scream 6‘ übernahmen Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett die Regie, während Kevin Williamson bei ‚Scream 7‘ auf dem Regiestuhl saß. Im April wurde bekannt, dass bereits an ‚Scream 8‘ gearbeitet wird. Der siebte Teil mit Cox und Neve Campbell als Sidney Prescott entwickelte sich zum bislang umsatzstärksten Film der Reihe. Daraufhin wurden die Schwestern Lilla und Nora Zuckerman, die unter anderem an der Serie ‚Poker Face‘ mit Natasha Lyonne arbeiteten, verpflichtet, eine neue Geschichte für den achten Teil zu entwickeln.

Williamson hat derweil bereits ausgeschlossen, erneut Regie zu führen. Der Filmemacher schrieb den ursprünglichen ‚Scream‘ von 1996 sowie den zweiten und vierten Teil und kehrte für ‚Scream 7‘ als Co-Autor und Regisseur zurück. Nun möchte er sich vorerst wieder anderen Projekten widmen. „Beim nächsten ‚Scream‘ werde ich mich wahrscheinlich etwas zurückziehen und einfach wieder Teil der Familie sein“, sagte Williamson gegenüber ‚Hello Sydney‘. Er wolle stattdessen einen anderen von ihm geschriebenen Film inszenieren und arbeite außerdem an mehreren TV-Projekten.

Ideen für die Zukunft von ‚Scream‘ habe er durchaus, allerdings reizt ihn inzwischen auch die Vorstellung, andere Geschichtenerzähler übernehmen zu lassen. „Das bedeutet nicht, dass ich immer im Mittelpunkt stehen muss“, erklärte Williamson. Er müsse nicht jeden Teil schreiben oder inszenieren und sei gespannt darauf, welche Ideen andere Filmemacher mitbringen. Dass die Reihe nach dem Erfolg von ‚Scream 7‘ fortgesetzt wird, hält er für wahrscheinlich. Zum Zeitpunkt seines Interviews sei allerdings noch nichts offiziell gewesen. Williamson sagte: „Angesichts der Einspielergebnisse gehen wir einfach davon aus und hoffen, dass es einen geben wird.“