Musik Todrick Hall hat Lieblingssong von Taylor Swift – und es ist keiner ihrer gemeinsamen Tracks

Todrick Hall at The Greatest Dancer photocall - Photoshot - Mar 20 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 18:30 Uhr

Todrick Hall gibt zu, dass einer seiner Lieblingssongs von Taylor Swift nicht zu ihren gemeinsamen Kollaborationen gehört.

Der 41-jährige Performer, der mit der Pop-Ikone während ihrer ‚Reputation‘- und ‚Lover‘-Ära zusammenarbeitete, liebt einen bestimmten Song aus ihrem Album ‚1989‘, nämlich die „fantasievolle“ Single ‚Style‘ aus dem Jahr 2014.

„Einer meiner Lieblingssongs ist ‚Style'“, sagte er dem ‚PEOPLE‘-Magazin. „Irgendetwas an diesem Gitarrenriff am Anfang von ‚Style‘ versetzt mich sofort zurück an diesen Ort.“ Er fügte auch hinzu, warum ihn der Song musikalisch so begeistert, und erklärte: „Ich liebe diesen Song einfach. Ich finde, er ist so gut geschrieben und so fantasievoll. Und ich liebe die Art, wie Taylor mit ihrer Musik und ihren Texten Geschichten erzählt.“

‚Style‘ erschien einige Jahre, bevor der Sänger, Tänzer und Choreograf begann, mit Taylor zusammenzuarbeiten. Er war 2017 als Tänzer im Video zu ‚Look What You Made Me Do‘ zu sehen, und zwei Jahre später war er als Executive Producer an ihrem Video zu ‚You Need To Calm Down‘ beteiligt. In einem Behind-the-Scenes-Clip zu Letzterem lobte Taylor Todrick zuvor für die Arbeit, die er in das Video gesteckt hatte. In der Aufnahme sah man, wie sie mit einer handgeschriebenen Notiz in der Hand auf seinen Trailer zuging. Sie sagte: „Mein Freund Todrick ist einer dieser Menschen, die unglaublich großzügig mit ihrem Einsatz und ihrer Zeit sind; er würde niemals nach Anerkennung fragen, obwohl er sie verdient. Er hat so viel in dieses Video gesteckt, egal ob es um Casting oder Ideen oder Mode ging oder, ihr wisst schon, um die Logistik.“ Er habe im Grunde die Hälfte des Videos gebucht, weshalb sie ihn mit einer Karte darum bitten wollte, Co-Executive-Producer des Videos zu sein.

Die beiden wurden bereits Jahre zuvor Freunde, nachdem sie eines seiner YouTube-Videos entdeckt hatte, und er liebte es, am Video zu ‚Look What You Made Me Do‘ mitwirken zu dürfen. Er sagte damals zu ‚Entertainment Tonight‘: „Sie ist einfach so eine ikonische und epische Person, und alles, was sie anfasst, wird immer zu Gold. Ich liebe die Tatsache, dass sie durch ihre Musik ausdrückt, wie sie sich fühlt, und nicht auf Twitter oder in den sozialen Medien. Es wird immer auf so eine epische und kreative Weise gemacht. Ich schätze wirklich jeden Künstler, der das tut.“