Film Tom Bateman: Er schrieb ‚Magpie‘ in wenigen Stunden

Bang Showbiz | 27.10.2024, 09:00 Uhr

Tom Bateman hatte nur wenige Tage Zeit, um das Drehbuch für ‚Magpie‘ zu schreiben.

Der 35-jährige Schauspieler ist mit der ‚Star Wars‘-Darstellerin verheiratet und erklärte, dass seine Frau ursprünglich das Konzept für den neuen Film hatte, in dem es um ein Paar geht, das damit umgehen muss, dass seine kleine Tochter ein Filmstar wird. Daisy verkaufte die Idee aber so schnell an interessierte Produzenten, dass Tom nur wenig Zeit blieb, überhaupt das Drehbuch fertigzustellen.

Der Künstler erzählte jetzt gegenüber ‚Movie Web‘: „Daisy hatte die ursprüngliche Idee. Sie arbeitete an einem Film in Kanada und sie hatte ein kleines Mädchen, das ihre Tochter spielte. Sie war fasziniert. Kinder haben keine Fähigkeit zu lügen oder zu kommentieren. Sie sind einfach präsent. Und an einem bestimmten Punkt glaubte dieses kleine Mädchen fast, Daisy sei ihre Mutter und Daisy war, fasziniert von dieser Unschärfe der Realität, die passieren kann, wenn Menschen Dinge erschaffen.“ Seine Frau pitchte ihm also die Idee und Tom war von der Story begeistert. Auf ihre Frage, ob er das Drehbuch schreiben wolle, antwortete er: „Ich sagte: ‚Ja, das wird so viel Spaß machen, lass uns das machen.‘ Etwa zwei Tage später sagte sie: ‚Ich habe uns mit diesen Produzenten einen Pitch gemacht und ein paar Tage später riefen sie zurück und sagten, dass sie wirklich interessiert seien. Also wurde mir gestern die Aufgabe gegeben, dieses Skript effektiv zu schreiben. Sie brauchten es so schnell wie möglich. Also stellte ich meinen Wecker jeden Tag auf 4 Uhr morgens, nahm eine Kanne Kaffee mit in diese kleine Scheune und schrieb vier oder fünf Stunden lang. Daisy kam morgens runter und las, was ich geschrieben hatte. Ich ging nervös auf und ab und rauchte Kette.“

Tom fügte hinzu, dass Daisy – die in dem Film die Rolle der Matriarchin Anette spielt – ihm geholfen habe, das Projekt zu „steuern“, aber ihre ursprüngliche Vision änderte sich im Laufe der Zeit. Er fügte hinzu: „Sie hat mir geholfen, es zu steuern und war die ganze Zeit mein Resonanzboden. Ich glaube, den ersten Entwurf habe ich nach etwa zwei Wochen abgegeben. Wir machten einfach weiter, aber es war interessant, dass Daisys ursprüngliche Idee eine Schauspielerin war, die die Familie infiltriert, und das war es, was sie sich vorstellte. Aber als ich schrieb, wurde ich immer mehr von dieser Frau fasziniert, die zu Hause gelassen wurde.“