Tom Blyth legt ‚Pause' ein, bevor er sich auf Filme festlegt

Tom Blyth - November 2023 - Famous - Hunger Games Ballad of Songbirds and Snakes Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2026, 11:54 Uhr

Der britische Schauspieler erklärt, wie er bei der Auswahl seiner Filmprojekte vorgeht.

Tom Blyth findet es wichtig, kurz innezuhalten, bevor er eine Filmrolle annimmt.

Der 30-Jährige spielte in den vergangenen Jahren in mehreren hochkarätigen Produktionen mit, darunter ‚Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes‘. Allerdings hegt Tom vor Projekten stets gewisse Zweifel.

Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte er: „Sogar bei ‚Die Tribute von Panem‘ – das eine der besten Erfahrungen meines Lebens war und immer bleiben wird. Ich habe es geliebt, den Film zu drehen. Ich habe es geliebt, ihn anzusehen. Ich habe die Fans geliebt. Es ist so eine unglaubliche Welt, die Suzanne Collins erschaffen hat und die Francis Lawrence in den Filmen weiter ausbaut.“

Er habe „so viel Glück“ gehabt, Teil des Franchises zu sein. „Es hat mir so viele Türen geöffnet“, betonte der Brite. „Es ist lustig, denn als arbeitender Schauspieler kämpft man um eine Rolle, man bekommt sie angeboten – und dann muss man sie tatsächlich auch machen.“

Der Darsteller fügte hinzu: „Ich erinnere mich daran, wie mir klar wurde, dass ich die Rolle bekommen hatte, und ich dachte: ‚Moment mal, will ich das wirklich ganz sicher machen?'“ Nach einer kurzen „Pause“ habe er jedoch erkannt, dass er genau auf dem richtigen Weg war. „Ich habe es gemacht und keine Sekunde bereut“, stellte er klar.

Aktuell ist Tom in der neuen Netflix-Romcom ‚People We Meet on Vacation‘ zu sehen, die auf dem gleichnamigen Roman von Emily Henry aus dem Jahr 2021 basiert. Der Schauspieler ist stolz auf seine Rolle in dem Streifen. „Es ist keine Schande, einen großen, schönen Film zu machen, der die Menschen lachen, weinen und all die Gefühle spüren lässt – und den viele sehen werden“, erklärte er.

Mit Blick auf seine weiteren Filmprojekte erklärte er: „Ich denke, das ist genauso sinnvoll und wichtig wie einen Film wie ‚Plainclothes‘ zu machen, der eher ein Arthouse-Juwel ist, das wahrscheinlich nicht so viele Menschen sehen werden, von dem sie aber berührt sein werden.“