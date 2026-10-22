Film Tom Cruise erhält AFI-Preis für sein Lebenswerk

Tom Cruise - Digger - Film TV Charity Performance and World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 18:00 Uhr

Filmlegende Tom Cruise wird im April eine weitere Auszeichnung erhalten.

Tom Cruise wird mit dem Life Achievement Award des American Film Institute (AFI) für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Die Ehrung findet am Samstag, dem 24. April 2027, im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Freunde und Weggefährten werden dort zusammenkommen, um die Hollywood-Ikone zu würdigen.

Kathleen Kennedy, Vorsitzende des Kuratoriums des American Film Institute, erklärte in einer Stellungnahme: „Tom Cruise ist eine globale Ikone. Als Schauspieler und Produzent widmet er sich allem, was er tut, mit außergewöhnlichem Engagement. Besonders bewundere ich seinen tiefen Glauben an das Kino und dessen Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen.“ Diese Leidenschaft habe Cruise zu einem herausragenden Botschafter des amerikanischen Films gemacht.

Kennedy ergänzte: „Es ist dem AFI eine Ehre, ihm den 52. AFI Life Achievement Award zu verleihen.“ Tom Cruises Filme haben weltweit insgesamt fast 13 Milliarden Dollar eingespielt. Der gefeierte Schauspieler wurde dreimal für einen Oscar nominiert und war in zahlreichen aufwendig produzierten Kinofilmen zu sehen. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen ‚Jerry Maguire‘, ‚Lockere Geschäfte‘, ‚Minority Report‘ und ‚Magnolia‘ sowie die Filmreihen ‚Top Gun‘ und ‚Mission: Impossible‘.

Trotz seines Ruhms und seiner Erfolge hat der 64-Jährige kürzlich erklärt, dass er ständig einem neuen „Traum“ nachjage. In seiner Karriere hat Cruise bereits große Erfolge gefeiert, doch er sucht weiterhin nach neuen Herausforderungen. Dabei beschrieb er sich selbst als jemanden, der sich voll und ganz auf Dinge einlässt. Im Gespräch mit dem Magazin ‚GQ‘ betonte er: „Das Leben kommt direkt auf mich zu, und ich gehe ihm direkt entgegen. Ich bin niemand, der halbe Sachen macht. Und ich möchte niemals denken: ‚Das war dein Höhepunkt.‘ Es gibt immer einen neuen Traum.“

Cruise ist überzeugt, dass er das Leben anders betrachtet als die meisten Menschen. Er sehe überall Möglichkeiten und denke in Geschichten. „Es gibt so viele Dinge, die mir Freude machen, die ich gerne tue und für die ich mich interessiere. So sehe ich das Leben“, betonte der Darsteller.