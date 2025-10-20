Film Tom Holland: Er wird nicht James Bond

Tom Holland - Getty - April 2024 - International Film Festival of St Andrews BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 09:00 Uhr

Tom Holland wird nicht der nächste James Bond sein.

Der 29-jährige Schauspieler wurde als möglicher Nachfolger von Daniel Craig als 007 gehandelt, aber sein Vertrag mit Marvel verbietet ihm angeblich, Rollen anzunehmen, die seine Hauptrolle in den Spider-Man-Filmen überschatten könnten. Ein Insider sagte gegenüber der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Tom kann nicht zwei Superhelden spielen, das wird einfach nicht passieren.“

Holland hatte zuvor angedeutet, dass er offen für die Rolle des Bond sei, und erklärt, dass diese Rolle der „Gipfel“ seiner Karriere wäre. Im Gespräch mit Gordon Ramsay auf YouTube sagte er zu den Gerüchten: „Im Moment wird ja viel spekuliert. Wir lassen das erstmal so stehen – aber eines Tages wird es so weit sein.“ Ramsay hakte bei Tom weiter nach. „Kannst du dir vorstellen, was mit deinem Leben passieren würde, wenn du das tun würdest? Zunächst einmal würdest du diese Gelegenheit lieben, oder?“ Holland antwortete: „Ich meine, für jeden jungen britischen Schauspieler ist das der Höhepunkt der Arbeit in unserer Branche. Ich halte mich bereits für den glücklichsten Jungen auf der Welt. Ich hätte mir nie träumen lassen, eine solche Karriere zu haben.“

Der 26. Bond-Film unter der Regie von Denis Villeneuve soll im April nächsten Jahres in den Pinewood Studios in Großbritannien in Produktion gehen. Die Geschichte, die von Steven Knight, dem Schöpfer von ‚Peaky Blinders‘, geschrieben wird, dreht sich um die Bedrohung durch künstliche Intelligenz (KI).