Film Tom Holland: Für Christopher-Nolan-Projekt unterschrieben

Tom Holland - Getty - April 2024 - International Film Festival of St Andrews BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 14:00 Uhr

Tom Holland hat bestätigt, dass er für den nächsten Film von c unterschrieben hat – ohne zu wissen, worum es darin geht.

Der 28-jährige Schauspieler ist „unglaublich aufgeregt“, in dem unbekannten Projekt mitzuspielen und gab zu, dass es der „Anruf seines Lebens“ war, als er die Gelegenheit bekam, in dem kommenden Film mitzuwirken.

In einem Interview mit ‚Good Morning America‘ sagte er: „Ich kann nur sagen, dass ich unglaublich aufgeregt bin. Und ich fühle mich natürlich geehrt, aber das ist alles, was ich sagen kann, denn, um ehrlich zu sein, ist das alles, was ich weiß.“ Auf die Frage, ob Nolan zu den Regisseuren gehöre, zu denen Holland „ungesehen“ ja sagen würde, antwortete er: „100 Prozent, ohne den Schatten eines Zweifels.“ Holland gab zu, dass ihn der Anruf über Nolans bevorstehendes Projekt an seine Rolle als Peter Park/Spider-Man erinnerte, die er in sechs Filmen verkörpert hat. „Als sich die Gelegenheit ergab, war es der Anruf meines Lebens. Es erinnerte mich daran, wie ich vor 10 Jahren den Anruf wegen ‚Spider-Man‘ bekam. Es ist eine unglaubliche Sache für mich. Ich bin super stolz und sehr, sehr aufgeregt.“