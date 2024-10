Film Tom Holland: ‘Spider-Man 4’-Dreh beginnt „nächsten Sommer“

Tom Holland at Critics Choice Awards - Jan 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 11:00 Uhr

Tom Holland hat verraten, dass die Dreharbeiten für den vierten ‘Spider-Man’-Film „nächsten Sommer“ beginnen werden.

Der 28-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Spinnenmannes seit ‘Captain America: Civil War’ von 2016 bis zu seinem letzten Auftritt in ‚Spider-Man: No Way Home‘ vor drei Jahren. Nun hat er bestätigt, dass die Arbeiten am nächsten Teil bereits im Gange sind und die Produktion bald beginnen wird. Während eines Auftritts in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ fragte der Moderator den Marvel-Star, was er über den Film wisse, woraufhin Holland einfach sagte: „Es passiert.“ Nachdem Fallon den Schauspieler zu weiteren Informationen drängte, verriet Holland: „Ja, nächsten Sommer. Nächsten Sommer beginnen wir mit den Dreharbeiten, alles ist startklar, wir sind fast da, super aufregend. Ich kann es kaum erwarten.“

Während Details zur Handlung noch unter Verschluss gehalten werden, werden Holland und seine Freundin Zendaya in dem Film, bei dem der Regisseur Destin Daniel Cretton, Regie führt, erneut ihre Rollen als Peter Parker und seine Partnerin MJ spielen. Der ‘Uncharted’-Star verriet kürzlich, dass er und Zendaya „vor Aufregung im Zimmer herumhüpften“, nachdem sie den ersten Entwurf des Drehbuchs gelesen hatten.