Stars Tom und Bill Kaulitz: Ihre Jugend war geprägt von ‚Angst, Hass und Gewalt‘

Bang Showbiz | 09.05.2025, 14:00 Uhr

Die Tokio Hotel-Stars werfen einen Blick zurück in ihre turbulente Vergangenheit.

Tom und Bill Kaulitz sprechen offen über ihre harte Jugend.

Vor fast 20 Jahren schafften die Zwillinge den großen Durchbruch mit ihrer Band Tokio Hotel. Als der Hit ‚Durch den Monsun‘ herauskam, waren sie gerade einmal 15 Jahre alt. Inzwischen sind sie nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ und einer Netflix-Doku erfolgreich.

Dabei war ihre Kindheit und Jugend alles andere als rosig. Die Kaulitz-Twins wuchsen in dem Dorf Loitsche nördlich von Magdeburg auf. „Das ist ja ein hartes Pflaster, wo wir herkommen“, enthüllte Tom in der neuesten Podcast-Folge. Bill zufolge war ihre Vergangenheit von „Angst, Hass und Gewalt“ geprägt. Der Sänger gestand: „Das war wirklich rough.“

Zwar habe er auch positive Erinnerungen an seinen Heimatort. Doch die „vielen dunklen und schlimmen“ sowie „traumatischen“ Erfahrungen würden deutlich überwiegen. „Das war ein sehr hartes Pflaster und eine krasse Jugend, wie wir da aufgewachsen sind“, betonte der Musiker. Tom ergänzte: „In der Gegend da ging es viel um Drogen – auch bei uns in der Jugend. Die Leute haben gedealt, Gewalt, Hass, Gruppendynamiken und so weiter.“

Seit 2010 leben die Kaulitz-Brüder in Los Angeles. Umso größer war der Kontrast, als sie für ihre Netflix-Show ‚Kaulitz Kaulitz‘ zurück in ihr Heimatdorf in Sachsen-Anhalt kehrten. Trotz allem stellte Bill klar: „Ich habe mit meiner Heimat Frieden geschlossen. Es ist nicht so, dass ich da jetzt hingehe und sage: ‚Oh Gott, das schnürt mir den Atem zu‘, sondern ich gehe da in Frieden hin.“