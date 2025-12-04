Stars Tränenreiches Geständnis von Kim Kardashian: Kanye West dachte, sie habe Überfall in Paris ‚vorgetäuscht‘

Kim Kardashian at the CHANEL and Charles Finch Pre-Oscar Awards Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 11:00 Uhr

Sogar ihr damaliger Ehemann glaubte der Reality-TV-Darstellerin nicht, dass der Überfall tatsächlich passiert war.

Kim Kardashian war am Boden zerstört, als Kanye West behauptete, sie habe ihren Überfall in Paris 2016 „vorgetäuscht“.

Die 45-Jährige kehrte Anfang dieses Jahres in die französische Hauptstadt zurück, um im Prozess um den bewaffneten Raubüberfall, der sich vor fast einem Jahrzehnt ereignet hatte, auszusagen. Kim enthüllte, dass sogar ihr Ex-Mann skeptisch war, ob der Überfall tatsächlich passiert war.

In der aktuellen Folge von ‚The Kardashians‘ offenbarte sie tränenüberströmt: „Mein Ex-Mann sagte: ‚Und du hast deinen Überfall für eine TV-Show vorgetäuscht‘ und das vor all diesen Leuten. Das war wie ein Messer in meinem Herzen.“ Der Reality-TV-Star fügte hinzu: „Nur daran zu denken, dass jemand dir nicht glaubt – jemand, der dir so nahesteht, der dich kennen sollte, der wissen sollte, wie sehr das dein Leben beeinflusst hat – das hat mich wirklich verletzt. Du weißt nicht, wer ich bin.“

Die ‚All’s Fair‘-Darstellerin wurde während des Überfalls gefesselt und unter Waffengewalt gehalten, während mehrere Personen Schmuck im Wert von über zehn Millionen Dollar stahlen. Fünf Jahre später ließen sich Kim und Kanye scheiden.

Die Unternehmerin war froh, Anfang dieses Jahres aussagen und beweisen zu können, dass der Überfall „real“ war. „Endlich vor Gericht gehen zu können, diesen Leuten gegenüberzutreten und ihre Berichte und Entschuldigungen zu hören – ich denke mir: Seht ihr, Leute. Es war real. Ich bin froh, dass es vorbei ist“, enthüllte sie.

Kim betonte, dass sie niemals zulassen würde, dass „weniger als zehn Minuten“ ihres Lebens Kontrolle über sie hätten. „Ich habe ein großartiges Leben geführt. Das hat mir immer ein kleines Stück Frieden gegeben, einfach zu wissen – wie lang war es? Acht, neun Minuten? – reiner Terror und Panik werden mich nicht zerstören“, stellte sie klar. Der Prozess im Mai führte dazu, dass acht Angeklagte wegen verschiedener Verbrechen im Zusammenhang mit dem Vorfall verurteilt wurden.