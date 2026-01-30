Musik Travis Scott: Dieser Kid-Cudi-Song machte ihm klar, dass er es als Rapper ‚wahrscheinlich schaffen könnte‘

Travis Scott performs onstage during the 66th GRAMMY Awards Feb 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 14:00 Uhr

Der Rapper spricht über den Einfluss, den Kid Cudi auf sein Leben und seine Karriere hatte.

Travis Scott sagt, Kid Cudis Song ‚Soundtrack 2 My Life‘ habe ihm gezeigt, dass er als Rapper eine Chance hatte.

Der 34-jährige Star hat den ‚Pursuit of Happiness‘-Interpreten schon immer in den höchsten Tönen gelobt. Nun hob er die Bedeutung des Songs aus dem 2009 erschienenen Album ‚Man on the Moon: The End of Day‘ hervor. Gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin schwärmte er: „Das ist einfach der Soundtrack meines Lebens. Von der ersten Sekunde bis zum Ende des Songs hatte ich das Gefühl, als wären wir Brüder oder so. Wir leben irgendwie dasselbe Leben.“

Anschließend sprach Travis darüber, wie ihn Cudis Musik als Teenager inspirierte. „Ich glaube, der ganze Kram kam 2009 raus, und ich war damals im letzten Jahr der Highschool. Ich dachte mir: ‚Weißt du was, ich könnte es wahrscheinlich schaffen'“, erzählte er. „Die Leute müssen verstehen: Cudi kam raus und verkaufte Alben und so weiter. Für mich war das so: ‚Wow, die Menschen fühlen sich wirklich davon angesprochen.'“

Gleichzeitig erinnert sich Travis noch gut an eines seiner allerersten Konzerte – bei dem Cudi als Headliner auftrat und Asher Roth als Vorband dabei war. „Ich weiß noch, wie ich mich umgeschaut habe und dachte: ‚Die Leute reagieren wirklich stark auf die Geschichte dieses Typen'“, schilderte er. „Und ich dachte mir: ‚Okay, hoffentlich werden die Leute auch die Geschichte verstehen, die ich zu erzählen habe.'“

Der ‚SICKO MODE‘-Künstler – mit bürgerlichem Namen Jacques Bermon Webster II – übernahm den „Scott“-Teil seines Künstlernamens von Cudis bürgerlichem Namen Scott Mescudi. Erstmals arbeiteten die beiden 2016 für den Song ‚Thru The Late Night‘ aus dem Album ‚Birds in the Trap Sing McKnight‘ zusammen. In den folgenden Jahren setzten sie ihre Zusammenarbeit fort, unter anderem für ‚THE SCOTTS‘, ‚LOOOVE‘, ‚Baptized in Fire‘, ‚Get Off Me‘ und ‚At The Party‘.