"Jenseits der Spree: Letzte Rettung": Für Robert Heffler (Jürgen Vogel, l.) und Mavi Neumann (Aybi Era, r.) beginnt ihr Arbeitstag mit einem neuen Mordfall. (hub/spot)

SpotOn News | 15.11.2024, 06:00 Uhr

In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird eine Ex-Sängerin in Köpenick ermordet. Vicky Röver kümmert sich in der "Eifelpraxis" (Das Erste) um eine Mukoviszidose-Patientin. Auf RTLzwei lösen "Die etwas anderen Cops" ihre Fälle mit viel Brimborium.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Letzte Rettung, Krimiserie

Romy Bauer (Martina Schöne-Radunski) radelt allein durch das nächtliche Köpenick, als sie im Halbdunkel eine Gestalt bemerkt. Kurz darauf wird sie tot aufgefunden. Der Geburtstag von Mavi (Aybi Era) beginnt direkt am Tatort. Dr. Schäfer (Anne Müller) stellt fest, dass die Leiche deutliche Anzeichen eines Kampfes aufweist: Es handelt sich um Mord. Robert (Jürgen Vogel) und Mavi nehmen die Ermittlungen im Umfeld der verstorbenen Sängerin auf, die gemeinsam mit ihrer Frau Katja (Adina Vetter) bis zu ihrem Tod einen Elektronik-Musikladen führte.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Eifelpraxis: Freiheit zu leben, Arztmelodram

Versorgungsassistentin Vicky Röver (Jessica Ginkel) kümmert sich intensiv um ihre Patientin Juli (Charlotte Lorenzen), die an Mukoviszidose leidet. Trotz des dringenden Rats von Dr. Wegner (Simon Schwarz), eine Lungentransplantation durchführen zu lassen, weigert sich die 19-Jährige. Ihr Bruder Jonas (Paul Boche), der nach dem Tod der Eltern als einziger Angehöriger geblieben ist, steht unter großem Druck und droht, daran zu zerbrechen. Dass auch er dringend ärztliche Unterstützung benötigt, wird erst spät bemerkt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die etwas anderen Cops, Action-Komödie

Danson (Dwayne Johnson) und Highsmith (Samuel L. Jackson) sind die Stars unter den Polizisten des NYPD: Ihre spektakulären Einsätze sind zwar mit vielen Kollateralschäden verbunden, doch die Stadtbewohner lieben sie. Ganz anders ihre Kollegen Gamble (Will Ferrell) und Hoitz (Mark Wahlberg): Gamble ist ein bequemer Schreibtischtäter, während Hoitz als aufbrausender Ermittler gilt, dem es bisher verwehrt blieb, Mordfälle zu lösen. Als Danson und Highsmith sterben, sieht Hoitz seine Gelegenheit gekommen und überredet Gamble, mit ihm den Fall des Finanzhais David Ershon (Steve Coogan) zu übernehmen, der in eine größere Verschwörung verwickelt zu sein scheint.

20:15 Uhr, ProSieben, Batman Begins, Superheldendrama

Als Kind muss Bruce Wayne (Christian Bale) miterleben, wie seine Eltern ermordet werden. Daraufhin wird er von seinem Butler Alfred (Michael Caine) aufgezogen. Jahre später geht Bruce nach Asien, wo er von Henri Ducard und Ra's al Ghul in die Kampfkunst eingeweiht wird. Als er von einem Plan zur Zerstörung Gotham Citys erfährt, kehrt er zurück, um seine Stadt zu verteidigen. Zusammen mit Alfred entwickelt er seine neue Identität als Batman und gerät schnell in Konflikte mit zahlreichen Kriminellen, während er gleichzeitig seine Heimatstadt retten muss.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Um ein Haar, Krimiserie

Dr. Kern (Antje Widdra), die Leiterin des Labors für Abstinenznachweise, wird tot aufgefunden. In diesem Labor entscheiden die Analysen der Haarproben über Schicksale, weshalb schnell die Frage aufkommt, wer ein Motiv für ihren Tod hatte. Zuerst gerät der rückfällig gewordene MPU-Anwärter Adrian Heller (Niklas Kohrt) in Verdacht, der möglicherweise seine Haarprobe manipulieren wollte und nun auf der Flucht ist. Doch auch der MPU-Berater Marquardt (Pero Radicic) und sein Sohn Silan (Oscar Hoppe) werden bald zu zentralen Figuren der Ermittlungen.