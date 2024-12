Ostfriesennacht, Schlag den Star, ... TV-Tipps am Samstag

"Ostfriesennacht": Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) fühlt sich in die Situation ein. (cg/spot)

SpotOn News | 28.12.2024, 06:00 Uhr

In "Ostfriesennacht" (ZDF) tötet ein Serienmörder tätowierte Frauen. Im Ersten präsentiert Kai Pflaume "2024 - Das Quiz", den großen Jahresrückblick zum Mitraten. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten Stefan Mross und Bülent Ceylan gegeneinander an.

20:15 Uhr, ZDF, Ostfriesennacht, Krimi

In Ostfriesland treibt ein Mörder sein Unwesen, der Frauen in Ferienwohnungen tötet. Auffällig ist, dass alle Opfer ein Tattoo eines sogenannten Krafttieres hatten, das entfernt wurde. Während Rupert (Barnaby Metschurat) seine eigenen Kontakte nutzt, um den Hauptverdächtigen abseits der offiziellen Ermittlungen unter Druck zu setzen, kämpft Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) darum, ihren Ehemann Frank Weller (Christian Erdmann) vor einem großen Fehler zu bewahren.

20:15 Uhr, Das Erste, 2024 – Das Quiz, Show

Kai Pflaume moderiert den beliebten Rateshow-Klassiker, bei dem diesmal Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Florian Silbereisen und Jan Josef Liefers gegeneinander antreten. Themen sind unter anderem das Ende der Ampel-Koalition, Chaos bei der Bahn, die US-Präsidentschaftswahl, die Olympischen Spiele in Paris, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sowie Stars wie Taylor Swift und viele mehr.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Bei "Schlag den Star" treten heute Stefan Mross und Bülent Ceylan gegeneinander an. Es ist ein Duell der Gegensätze: Volksmusik trifft auf Hardrock-Comedy, Bayer auf Mannheimer. Wird am Ende geschunkelt oder geheadbangt? Wer sichert sich die 100.000 Euro? Matthias Opdenhövel moderiert, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Fantasymärchen

Zauber-Zoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) landet mit einem mysteriösen Koffer in New York. Als das magische Wesen Niffler entwischt, sorgt es für Chaos in der Stadt. Porpetina verfolgt den Ausreißer und versucht, die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Doch durch eine Verwechslung geraten noch mehr fantastische Kreaturen in die Freiheit und bringen weitere Schwierigkeiten mit sich.

20:15 Uhr, RTL, Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Digitaltrickmusical

Prinzessin Anna, die mutig, aber oft tollpatschig ist, macht sich gemeinsam mit dem robusten Eislieferanten Kristoff und dessen Rentier Sven auf die Suche nach ihrer Schwester Elsa. Elsa hat mit ihren magischen Kräften das Königreich Arendelle in einen endlosen Winter versetzt und lebt seitdem abgeschieden in einem prächtigen Eispalast auf dem Nordberg. Auf ihrer Reise kämpfen Anna und Kristoff gegen die gefährlichen Kräfte der eisigen Natur.