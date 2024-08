Allmen und das Geheimnis des Koi, ... TV-Tipps am Samstag

"Allmen und das Geheimnis des Koi": Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) betrachtet die Kois. (cg/spot)

SpotOn News | 24.08.2024, 06:01 Uhr

In "Allmen und das Geheimnis des Koi" (Das Erste) gerät Heino Ferch als Privatdetektiv in ein gefährliches Intrigenspiel. Im ZDF präsentiert Giovanni Zarrella zahlreiche Schlagerstars und RTL zeigt die Show "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden".

20:15 Uhr, Das Erste, Allmen und das Geheimnis des Koi, Krimi

Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) plant eine entspannte Auszeit auf Teneriffa, begleitet von seinem treuen Butler Carlos (Samuel Finzi). Trotz seiner leeren Kassen und hohen Steuerschulden lässt sich Allmen von seiner wohlhabenden Freundin Jojo Hirth (Andrea Osvárt) zu dieser Reise einladen. Doch dann zwingt ihn ein alter Bekannter, einen Auftrag anzunehmen. Musikproduzent Freddie (Falilou Seck) hat seine Spielschulden bei Filmproduzent Garrett (Uwe Kockisch) mit Schuldscheinen von Allmen beglichen. Nun muss der scharfsinnige Detektiv für Garrett einen gestohlenen japanischen Koi aufspüren, der aus dessen Gartenteich verschwunden ist.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Musikshow

Giovanni Zarrella lädt zu einer großen Sommerparty in die Westfalenhalle in Dortmund ein. Die Größen des deutschen Schlagers sorgen für Partystimmung und laden zum Mitsingen ein. Zu den Gästen gehören unter anderem Andrea Berg, Roland Kaiser, Marianne Rosenberg, Maite Kelly, Olaf der Flipper, Sonia Liebing, Ramon Roselly, Vincent Gross, Neonlicht mit DJ Herzbeat, Lou Bega, Alphaville und viele weitere Stars.

20:15 Uhr, Sat.1, Der König der Löwen, Abenteuerdrama

Der junge Löwe Simba, der Thronfolger des "Geweihten Landes", wird von den Tieren auf dem Königsfelsen freudig begrüßt. Doch sein Onkel Scar hegt finstere Pläne: Gemeinsam mit einer Gruppe Hyänen schmiedet er eine Intrige, um selbst an die Macht zu gelangen.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden, Dokusoap

Marvel hat die Avengers, DC die Justice League, und RTL hat seine Dschungel-Legenden: Zum 20. Jubiläum von "IBeS" kehrt das Dschungelcamp erstmals im Sommer zurück. In dieser speziellen Staffel treten 13 ehemalige Dschungel-Kandidaten erneut an, um das Abenteuer "Dschungelcamp" in Südafrika zu erleben. Wer wird die herausfordernden Prüfungen bestehen, emotionale Momente am Lagerfeuer überstehen und echte Größe beweisen?

21:45 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonische Spezialitäten, Krimi

In der Markthalle von Saint-Malo sieht Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi), wie die Spitzenköchin Blanche Trouin (Franziska Junge) von ihrer Schwester Lucille (Nadja Becker) niedergestochen wird. Lucille versucht zu fliehen, wird aber von Dupin gefasst. Seitdem schweigt sie eisern. Dupin, der stets die Motive hinter einer Tat verstehen will, kann sich den Vorfall nicht erklären. Er glaubt nicht an einen kaltblütig geplanten Mord. Doch warum versucht Lucille nicht, sich zu verteidigen?