Tatort, Grill den Henssler, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Deine Mutter": Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln in der Wiener Rap-Szene. (eyn/spot)

SpotOn News | 15.09.2024, 06:00 Uhr

Im Wiener "Tatort" kommt ein erfolgreicher Rapper ums Leben. VOX zeigt das Sommer-Special von "Grill den Henssler" und auf Sat.1 sucht der Superheld "Aquaman" den Dreizack des ersten Königs von Atlantis.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Deine Mutter, Krimi

Der Wiener Rapper "Ted Candy" (Aleksandar Simonovski aka "Yugo") ist auf dem Weg nach oben: gutaussehend, talentiert – und geschäftstüchtig! Um zu einem fetteren Label zu wechseln, sagt sich der Newcomer von seinem Mentor Akman Onur (Murat Seven) los. Als Ted nach einem Konzert – reichlich auf Koks und voller Adrenalin – ums Leben kommt, müssen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) nicht lange nach einem Verdächtigen suchen. Doch Akman streitet alle Vorwürfe ab: Das spektakuläre Social-Media-Battle sei nur eine Inszenierung gewesen, um die Followerzahlen beider weiter zu pushen und zusammen noch bessere Geschäfte zu machen. Was also hat sich tatsächlich zwischen den beiden abgespielt?

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Welcher Promi kann Steffen Henssler beim ultimativen BBQ-Wettbewerb unter freiem Himmel besiegen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird wirklich alles gegrillt – und um die kritische Jury zu überzeugen, muss deutlich mehr aufgetischt werden als die Klassiker Fleisch, Fisch und Gemüse. Wer hat seinen Grill im Griff und überzeugt Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach?

20:15 Uhr, Sat.1, Aquaman, Superheldenaction

Arthurs (Jason Momoa) Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko (Willem Dafoe) – einem Vertrauten seiner Mutter – wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm (Patrick Wilson) der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera (Amber Heard) Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm aufzuhalten?

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Joko Winterscheidt will seine eigene Quizshow wieder mit allen Mitteln verteidigen, denn sie wollen Jokos Moderationsjob bei "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen: Musikerin Nina Chuba ("Wildberry Lillet"), Entertainer Kurt Krömer ("Chez Krömer") und Podcaster Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack"). Die unberechenbare Wildcard: Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer quizzt ebenfalls um die Moderation der ProSieben-Show.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Alte Gespenster, Dramödie

Familienmutter Catrin Zerbe (Dagny Dewath) schläft am Steuer ein, als sie ihre Töchter Greta (Theresia Vajkoczy) und Lotti (Lilli Schweiger) zur Schule fährt. Was zuerst wie ein Versehen wirkt, stellt sich später als Medikamentensucht heraus. Die 15-jährige Greta muss das Auto zum Wohnwagen zurückfahren, in dem die Familie zurzeit wohnt. Derweil sieht sich Katja (Simone Thomalla) – ausgerechnet als Tom Kleinke (Jan Sosniok) und sie sich einander annähern – mit einer möglichen Rückkehr Marks (Marco Girnth) nach Frühling und zu ihr konfrontiert.