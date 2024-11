Tatort, Ticket ins Paradies, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Borowski und das ewige Meer": Borowski (Axel Milberg) versucht, durch die Klimaaktivistin Leonie (Johanna Götting) den Geschehnissen auf die Spur zu kommen. (eyn/spot)

SpotOn News | 10.11.2024, 06:01 Uhr

Kommissar Borowski geht im "Tatort" (Das Erste) dem Mord an einer jungen Frau nach. In "Ticket ins Paradies" (Sat.1) erleben Julia Roberts und George Clooney Abenteuer auf Bali. Bei VOX heißt es dagegen wieder "Deutschland grillt den Henssler".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und das ewige Meer, Krimi

Als die Kieler Polizei am Strand die Leiche der 19-jährigen Clara Weidenfeld entdeckt, vermutet sie zunächst eine Beziehungstat. Claras eifersüchtiger Freund Benno (Jonathan Berlin) gerät in den Fokus der Ermittlungen und gesteht im Verhör mit Borowski (Axel Milberg) und Sahin (Almila Bagriacik) zwar Streitigkeiten mit Clara, leugnet jedoch die Tat. Stattdessen berichtet er von einer anderen Frau, mit der Clara ihn betrogen haben soll und die sie besonders fasziniert habe. Als weitere Leichen junger Frauen am Strand auftauchen, müssen die Ermittler eine neue Spur verfolgen.

20:15 Uhr, Sat.1, Ticket ins Paradies, Liebesfilm

Die geschiedenen Ex-Partner Georgia (Julia Roberts) und David (George Clooney) brechen gemeinsam nach Bali auf. Ihre Tochter plant dort die Hochzeit mit einem Einheimischen, den sie erst kürzlich kennengelernt hat. Die beiden setzen alles daran, diese Ehe zu verhindern – schließlich haben sie aus ihrer eigenen Erfahrung gelernt, was eine falsche Ehe anrichten kann.

20:15 Uhr, VOX, Deutschland grillt den Henssler, Kochchallenge

Steffen Henssler nimmt die Herausforderung an, gegen verschiedene Teams aus ganz Deutschland in einem packenden Kochwettbewerb anzutreten. In vier Episoden treten sowohl traditionelle Köche als auch Promi-Paten der deutschen Bundesländer gegen ihn an und präsentieren die kulinarische Vielfalt ihrer Heimat. Die erste Herausforderung für Steffen Henssler kommt aus Bremen. Wird er triumphieren oder wird Team Deutschland den Sieg davontragen?

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Infinity War, Superhelden-Action

Falls es dem mächtigen Titanen Thanos (Josh Brolin) gelingt, alle Infinity-Steine zu vereinen, könnte das das gesamte Universum bedrohen. Ein unerbittlicher Kampf gegen die Zeit und Thanos' Armeen beginnt. Die Avengers stellen sich ihrem übermächtigen Gegner entgegen – doch sind sie bereit, das Äußerste zu opfern?

20:15 Uhr, ZDF, Mit Herz und Holly: Kleine Wunder, Arztfilm

Dr. Holly Sass (Karoline Teska) hat sich inzwischen in der Landarztpraxis von Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich) gut eingelebt. Katrin jedoch überfordert sich weiterhin und steckt zudem in einer schwierigen privaten Situation. Auch Hollys Liebesleben gestaltet sich kompliziert: Gerade als sie mit ihrem Vermieter, dem Bootsbauer Gregor Seefried (Max Woelky), eine Beziehung eingeht, zeigt seine im Wachkoma liegende Ehefrau Christine (Simona Theoharova) erste Anzeichen des Erwachens. Plötzlich scheint alles ungewiss.