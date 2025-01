Tatort, Phantastische Tierwesen, ... TV-Tipps an Neujahr

"Tatort: Der Stelzenmann": Die Ermittler hoffen, dass Swen (Samuel Benito) etwas einfällt, was sie zu dem Kidnapper führt. (cg/spot)

SpotOn News | 01.01.2025, 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) wird ein kleiner Junge auf offener Straße entführt. In "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (Sat.1) muss der dunkle Magier Gellert Grindelwald gestoppt werden. Das "Traumschiff" (ZDF) nimmt unterdessen Kurs auf die Karibik.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der Stelzenmann, Krimi

Paul (William Vonnemann) wird mitten auf der Straße verschleppt. Eine Nachbarin, die den Vorfall bemerkt, wird vom Entführer getötet, bevor sie der Polizei Hinweise geben kann. Obwohl bei den Eltern eine Lösegeldforderung eingeht, erkennen die Ermittlerinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter), dass dies nur ein Ablenkungsmanöver ist. Der Fall weist erschreckende Parallelen zu einer Entführung vor neun Jahren auf, bei der der damals neunjährige Swen (Samuel Benito) nach monatelanger Gefangenschaft äußerlich unversehrt zurückkehrte, der Täter oder die Täterin jedoch nie gefasst wurde.

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Fantasy

Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) verfolgt den düsteren Plan, die Macht über die Muggelwelt zu erlangen. Immer mehr Unterstützer schließen sich seiner Sache an. Um ihn aufzuhalten, wendet sich Albus Dumbledore (Jude Law) an Newt Scamander (Eddie Redmayne) und dessen Gefährten. Mit der Unterstützung seiner magischen Tierwesen setzt Newt alles daran, Grindelwalds Vorhaben zu durchkreuzen.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Curaçao, Urlaubsserie

Kapitän Max Parger und seine Besatzung laufen den Hafen von Curaçao an, einer Insel, die für ihre traumhaften Strände, Korallenriffe und Meeresschildkröten bekannt ist. Die kleine Mia möchte genau so einen Ort besuchen und reist gemeinsam mit ihrem Vater, dem Romanautor Philipp Korte, auf die Insel. Seit Mias Mutter vor Jahren angeblich für ein Forschungsprojekt in die Arktis ging, leben die beiden allein. Regelmäßig kommen Briefe von der Mutter, doch Mia zeigt wenig Interesse daran. Philipp bemerkt, dass Mia beginnt, seine Lügen zu hinterfragen, und erkennt, dass er die Wahrheit nicht länger vor ihr verbergen kann.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko und Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala, Show

In der festlichen Neujahrs-Ausgabe im Casino-Stil treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erneut gegen ihren Sender ProSieben an. Ihr Ziel ist es, in sieben Runden insgesamt 365 Jetons zu gewinnen, um die Sendung für sich zu entscheiden.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Action

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) sind eigentlich Rivalen, doch mittlerweile arbeiten der Secret-Service-Agent und der ehemalige Elitesoldat als Team zusammen. Als der genetisch verbesserte Terrorist Brixton (Idris Elba) auftaucht, müssen Hobbs und Shaw erneut ihre Differenzen beiseitelegen, um gemeinsam gegen ihren mächtigen Gegner anzutreten. Werden sie Brixton stoppen können?