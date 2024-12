Silvester-Schlagerbooom 2025, .... TV-Tipps an Silvester

Florian Silbereisen präsentiert "Silvester-Schlagerbooom 2025 live - Die Wunderlichtershow!". (cg/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 06:00 Uhr

Im Ersten präsentiert Florian Silbereisen den "Silvester-Schlagerbooom 2025". In "Sonic the Hedgehog 2" geht der flinke Igel auf Edelsteinjagd. Außerdem zeigt VOX die Doku "Back for Good - 40 Jahre Boy- & Girlgroups".

20:15 Uhr, Das Erste, Silvester-Schlagerbooom 2025 live – Die Wunderlichtershow!, Show

Florian Silbereisen begrüßt das neue Jahr mit dem "Silvester-Schlagerbooom 2025 live". Die Basketballarena des FC Bayern wird dabei in ein spektakuläres Meer aus funkelnden Lichtern verwandelt. Gemeinsam mit Andrea Berg, Howard Carpendale, Bonnie Tyler, Andy Borg, Inka Bause, DJ Ötzi, Semino Rossi, Michelle, Thomas Anders, Ross Antony, Voxxclub, Gitte Haenning, den Höhnern, Vincent Gross und weiteren Überraschungsgästen sorgt er für einen Abend voller Hits zum Mitsingen. Pünktlich um Mitternacht wird live nach Berlin geschaltet, um das große Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor zu zeigen.

20:15 Uhr, ZDF, Willkommen 2025, Silvestershow

Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner präsentieren live vom Brandenburger Tor Deutschlands größte Silvestershow. Nationale und internationale Stars wie Shirin David, Alex Christensen, Ásdís, Bausa, Chris de Sarandy, Kamrad, Loi, Maite Kelly, Tom Gregory, Marcus & Martinus, Nemo, Peter Schilling, Sarah Engels, Esther Graf, Johnny Logan, YouNotUs, André Schnura und viele weitere bereichern die Sendung.

20:15 Uhr, RTLzwei, Sonic the Hedgehog 2, Abenteuerkomödie

Nachdem Sonic in Green Hills ein Zuhause gefunden hat, möchte er beweisen, dass er ein echter Held sein kann. Seine Chance kommt, als er sich seinem Erzfeind Dr. Robotnik (Jim Carrey) und dessen neuem Verbündeten Knuckles stellen muss. Die beiden Bösewichte sind auf der Jagd nach einem geheimnisvollen Smaragd, der die Kraft besitzt, ganze Zivilisationen auszulöschen. Zum Glück steht Sonic nicht allein da – sein Freund Tails unterstützt ihn. Gemeinsam machen sie sich auf eine abenteuerliche Reise um die Welt, um den Smaragd vor den falschen Händen zu bewahren.

20:15 Uhr, VOX, Back for Good – 40 Jahre Boy- & Girlgroups, Doku

"Back for Good" nimmt die Zuschauer mit auf eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte Popgeschichte und präsentiert die bekanntesten Hits der erfolgreichsten Boy- und Girlgroups. Neben unvergesslichen Klassikern gibt es überraschende Archivfunde, private Fotos und persönliche Interviews aus der jeweiligen Epoche. Über 40 prominente Zeitzeugen teilen ihre Erinnerungen an eine Ära voller Träume und Partys.

20:35 Uhr, ProSieben, Fack ju Göhte, Komödie

Nach seiner Haftentlassung hat Zeki (Elyas M'Barek) nur ein Ziel: Er will das Geld aus einem alten Bankraub zurückholen, das jedoch auf einer Baustelle vergraben wurde, wo inzwischen die Turnhalle der Goethe-Gesamtschule steht. Kurzerhand lässt er sich als Aushilfslehrer einstellen, um Zugang zu der Halle zu bekommen. Dabei landet er ausgerechnet bei der berüchtigten Klasse 10b. Seine unkonventionellen und oft drastischen Methoden bringen ihm schnell den Respekt der Schüler ein.