Stars Tyga und Madelaine Petsch haben sich getrennt

Madelaine Petsch - Lionsgate's Los Angeles Special Screening Of The Strangers Chapter 3 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 14:00 Uhr

Tyga und Madelaine Petsch haben sich nach mehr als einem Jahr Beziehung getrennt.

Erstmals kamen im Februar 2025 Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen dem Rapper und der ‚Riverdale‘-Darstellerin auf. Damals wurden die beiden gemeinsam am Spielfeldrand bei einem Basketballspiel der Los Angeles Lakers gesehen. Eine Woche später zeigten sie sich bei der Vanity Fair und Instagram Vanities Party Arm in Arm und verließen die Veranstaltung anschließend gemeinsam in einem Auto.

Mehrere Insider bestätigten dem Magazin ‚People‘ nun allerdings, dass die beiden Stars getrennte Wege gehen. Wann genau die Beziehung endete, ist bislang nicht bekannt. Noch vor zwei Monaten wurden Tyga und Petsch bei der Eröffnung der Halloween-Attraktion Scary Farm im kalifornischen Freizeitpark Knott’s Berry Farm bei einem offenbar sehr vertrauten Date gesichtet. Damals berichtete ein Insider: „Sie sind sehr glücklich und sie verbringt auch Zeit mit seinem Sohn.“ Der 36-Jährige hat mit seiner früheren Partnerin Blac Chyna den 13-jährigen King Cairo.

Obwohl sich die beiden nie öffentlich zu ihrer Beziehung äußerten, sprach Petsch kürzlich darüber, warum sie ihr Privatleben lieber aus der Öffentlichkeit heraushält. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ erklärte sie: „Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich seit zehn Jahren eine Person des öffentlichen Lebens bin und schon sehr lange versuche, mein Privatleben und mein öffentliches Leben unter einen Hut zu bringen – allerdings nicht besonders erfolgreich.“ Die 32-Jährige stellte außerdem klar, dass sie in dem Podcast nicht über ihr Liebesleben sprechen wolle: „Das werde ich nicht tun.“

Gleichzeitig verriet Petsch, welche Eigenschaften ihr bei einem Partner besonders wichtig sind. „Beständigkeit in einer Partnerschaft. Freundlichkeit. Liebe. Ehrlich gesagt ist es meiner Meinung nach gar nicht so schwer, eine gute Beziehung zu führen. Kommunikation. Unterstützung für meine Karriere. Vertrauen ist wirklich wichtig“, zählte die Schauspielerin auf.