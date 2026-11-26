Musik U2 ehren Dolly Parton mit bewegendem Auftritt bei NFL-Halbzeitshow

U2 The Edge and Bono - Brisbane show 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 14:00 Uhr

U2 haben die verstorbene Dolly Parton am Vorabend von Thanksgiving mit einer Performance ihres gemeinsamen Songs 'Torn' geehrt.

U2 haben Dolly Parton bei der NFL-Halbzeitshow am Mittwochabend (26. November) gewürdigt.

Die irische Rockband brachte die Stimme der im August verstorbenen Country-Legende noch einmal auf die Bühne. Im SoFi Stadium in Inglewood präsentierten die Musiker am Vorabend von Thanksgiving den Titel ‚Torn‘. Bono sang gemeinsam mit Dolly Partons aufgenommener Stimme, während auf den großen Stadionbildschirmen Videos und Bilder der Ikone zu sehen waren. Das Stück ist auf U2s aktuellem Nummer-eins-Album ‚Carnaval de Luz‘ zu finden und war die letzte Aufnahme, die Parton vor ihrem Tod im August im Alter von 80 Jahren fertiggestellt hatte.

Bono hatte zuvor zugegeben, dass es ihm schwerfalle, sich das Lied überhaupt anzuhören. Parton hatte ‚Torn‘ nur zwei Monate vor ihrem Tod eingesungen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ erklärte Bono: „Als sie krank wurde, stand sie extra für diesen Song aus dem Bett auf. Das hört man auch. Ich kann ihn mir inzwischen nicht einmal mehr anhören.“

Der 66-Jährige verriet außerdem, dass er Parton zunächst gefragt hatte, ob sie bei einem Nebenprojekt mitwirken wolle, das von irischer Volksmusik inspiriert ist. Stattdessen habe sie ihm jedoch einen eigenen Song angeboten. Parton habe zunächst scherzhaft angemerkt, das sei ihr „ein bisschen zu irisch“, und anschließend ‚Torn‘ ins Spiel gebracht, mit der Frage, ob er musikalisch etwas anderes daraus machen könne. Über ihren Gesangsbeitrag schwärmte Bono, Parton habe „mit ganzem Herzen gesungen“. Er könne kaum glauben, dass eine 80-Jährige eine solche Leistung erbracht habe.

Zudem betonte der Künstler, wie bewegend die persönliche Nähe zu einer so bedeutenden Persönlichkeit gewesen sei. „Dass sie jetzt nicht mehr da ist und wir sie auf keine Weise zurückholen können – außer durch ihre Lieder –, ist eine sehr ernüchternde Erkenntnis“, sagte Bono. Vor ihrem Tod konnte Parton den finalen Mix des Songs noch freigeben. Auch Albumproduzent Garret „Jacknife“ Lee bestätigte gegenüber dem Magazin, dass die Sängerin mit dem Ergebnis überaus glücklich gewesen sei. „Wir waren ziemlich nervös, dass es ihr vielleicht nicht gefallen oder sie sich damit unwohl fühlen könnte. Aber sie liebte es“, betonte er.