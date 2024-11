Musik U2: Larry Mullen Jr. spielt nach seiner Operation wieder Schlagzeug

Adam Clayton, Bono, The Edge and Larry Mullen Jr. of U2 at the 45th Kennedy Center Honors - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 11:00 Uhr

Larry Mullen Jr. hat „wieder auf seinem Stuhl“ am Schlagzeug Platz genommen.

Der 63-jährige Schlagzeuger konnte nach einer Operation am Nacken bei U2s Auftritt im The Sphere in Las Vegas nicht auftreten, ist aber auf dem Weg der Besserung und fühlt sich „viel besser“.

Larrys Bandkollege Adam Clayton verriet in einem Gespräch gegenüber der Zeitung ,The Sun‘: „Er ist wieder auf seinem Stuhl. Sehen Sie, wir sind ein bisschen so wie die Sportler, aber wir haben eine längere Haltbarkeitsdauer. Larrys Körper hat im Laufe der Jahre einiges einstecken müssen und sein Hauptproblem sind die Schmerzen gewesen. Er fühlt sich jetzt endlich viel besser und ist wieder voller Enthusiasmus beim Spielen.“ Die ,One’-Band wurde 1976 gegründet, hat aber nicht vor, zukünftig mit dem gemeinsamen Musizieren aufzuhören. Adam fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl – und ich hoffe, das ist kein Irrtum –, dass wir noch viel zu geben haben werden. Egal, wohin uns unser Leben geführt hat, wir basteln immer im Studio herum und machen zusammen Musik. Das ist die größte Belohnung.“ Der 64-jährige Bassist findet, dass sich der Prozess der Plattenproduktion in den letzten Jahren enorm veränderte, weil Künstler nach wirtschaftlicheren Wegen suchen, ihre Musik an die Öffentlichkeit zu bringen.