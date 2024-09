Seine größten Hits im Circus Krone „Udo Jürgens Forever“: Diese Stars haben bereits zugesagt

Der vor zehn Jahren verstorbene Musiker Udo Jürgens wird am 20. November mit einer Tribute-Show im Münchner Circus Krone geehrt. Er wäre am 30. September zudem 90 Jahre alt geworden. (the/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 12:20 Uhr

Ende September wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wird im November eine große Tribute-Show im Münchner Circus Krone stattfinden, zu der bereits einige namhafte Stars zugesagt haben.

In wenigen Tagen hätte Udo Jürgens (1934-2014) am 30. September seinen 90. Geburtstag gefeiert. Zudem jährt sich dieses Jahr am 21. Dezember zum zehnten Mal der Todestag des Kult-Sängers. Zu diesen beiden Anlässen bekommen Fans im November die Möglichkeit, ihr Idol im Rahmen der Show "Udo Jürgens Forever" im Circus Krone in München zu ehren und hochleben zu lassen. Nun stehen die ersten Star-Gäste für diese besondere Jubiläumsshow fest, die zudem im Dezember im Ersten ausgestrahlt wird.

Diese Stars singen "Griechischer Wein" und mehr Hits

Moderiert wird "Udo Jürgens Forever. Die Show zu seinem 90. Geburtstag" von Michelle Hunziker (47) und Sasha (52). Ankündigen darf das Duo dann viele namhafte Stars der Schlager- und Musik-Szene. Unter anderem werden Vanessa Mai (32), Howard Carpendale (78) und Conchita Wurst alias Tom Neuwirth (35) die größten Hits aus Udo Jürgens' Karriere zum Besten geben und von ihrer persönlichen Verbindung zu ihm berichten. Zudem werden langjährige Weggefährten sowie seine Kinder Jenny Jürgens (57) und John Jürgens (60) anwesend sein und ihre Erinnerungen teilen.

Neuer Song "Als ich fortging"

Musikalisch begleitet wird die Tribute-Show von dem Original-Orchester der Legende unter der Leitung seines Bandleaders Pepe Lienhard (78). Udo-Jürgens-Fans können sich zudem auf eine besondere Performance zum bis vor Kurzem unveröffentlichten Song "Als ich fortging" freuen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Lied wurde von seinen Kindern im Nachlass entdeckt und wurde am 20. September 2024 als Single zum neuen Album "udo 90" veröffentlicht, das am 27. September erscheint.

"Udo Jürgens Forever" wird am 20. November im Circus Krone mit Live-Publikum aufgezeichnet und am 23. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten gezeigt. Direkt im Anschluss läuft dann die neue ARD-Dokumentation "Udo!" von Filmproduzent David Kunac und Regisseur Sebastian Dehnhardt (56). Der Ticketvorverkauf für die Show in München läuft bereits.