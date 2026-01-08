Film ‚Unmöglich‘: Julia Roberts würde ‚Pretty Woman‘ heute nicht spielen

Julia Roberts - Premiere of Amazon MGM Studios - After The Hunt - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 18:00 Uhr

Julia Roberts würde heute nicht in ‚Pretty Woman‘ mitspielen.

Die 58-jährige Schauspielerin spielte 1990 in der romantischen Komödie die Prostituierte Vivian Ward, sagt jedoch, dass es für sie heute „unmöglich“ wäre, in einem solchen Film zu erscheinen, da sich die Weltanschauungen verändert hätten. Gegenüber ‚Deadline‘ erklärte Roberts: „Oh, das ist unmöglich. Ich trage inzwischen zu viele Jahre der Last der Welt in mir, dass ich in einem Film wie diesem nicht so leicht schweben könnte, oder?“

Roberts versteht auch, warum manche Zuschauer heute Probleme mit dem Film haben. Sie sagte: „Nun, ich denke, wenn man einen großen Zeitraum und kulturelle Veränderungen betrachtet. Man denkt an all die Filme und Theaterstücke der 20er, 30er und 40er Jahre – heute würde man sich nur fragen: ‚Wie können die Leute das sagen, tun, machen?'“ Sie fügte hinzu: „Ich denke, das sind die Entscheidungen, die wir als Künstler treffen, als Menschen, die Kunst lieben, Bücher lesen, ins Theater gehen. Ja, die Zeiten ändern sich, die Menschen ändern sich, Ideen ändern sich.“

Die Oscar-Preisträgerin spielte 1999 auch an der Seite von Hugh Grant in ‚Notting Hill‘, wo sie eine Hollywood-Schauspielerin verkörpert, die sich in einen Londoner Buchhändler verliebt. Roberts gab zu, dass sie das Projekt zunächst für „dumm“ hielt. „Ich erinnere mich noch, als mein Agent mir von Notting Hill erzählte, dachte ich: ‚Das klingt nach der dümmsten Idee für einen Film, den ich je machen könnte. Ich soll die größte Filmikone der Welt spielen – und dann? Was passiert? Das klingt so verdammt dumm.“