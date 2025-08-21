Stars Unveröffentlichte Beatles-Songs erscheinen auf neuem ‚Anthology‘-Sampler

The Beatles - Anthology Key Art - AUGUST 2025 - Apple Corps Ltd BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025

Eine neue ‚Anthology‘-Sammlung wird 13 bisher unveröffentlichte Songs der Beatles enthalten.

Die ‚Anthology‘-Reihe wurde erstmals vor drei Jahrzehnten veröffentlicht. Die achtteilige Serie von 1995 revolutionierte die Musikdokumentation, als John Lennon, Sir Paul McCartney, George Harrison und Sir Ringo Starr offen ihre eigene Geschichte als Band erzählten. Sie brachte die Beatles einer neuen Generation von Zuschauern und Hörern näher und markierte den Beginn eines kreativen und kommerziellen Nachlebens, das bis heute andauert.

Nun, zum 30. Jubiläum der ‚Anthology‘-Serie, bekommen Fans ein neues ‚Anthology‘-Album sowie eine neue neunte Episode der Dokumentation, die auf Disney+ gestreamt wird. Die neue Episode der Serie zeigt bisher unveröffentlichte Backstage-Aufnahmen von Paul, George und Ringo. Die drei Bandmitglieder taten sich zwischen 1994 und 1995 zusammen, um die ‚Anthology‘-Sammlungen zu erschaffen – ohne ihren verstorbenen Bandkollegen John, der im Dezember 1980 in New York erschossen wurde. In den Episoden reflektieren die Musiker über ihr gemeinsames Leben als Beatles.

‚Anthology 4‘ erscheint am 21. November in einer neuen Box, zusammen mit remasterten Versionen von ‚Anthology 1‘, ‚2‘ und ‚3‘, betreut von Giles Martin, dem Sohn des Beatles-Produzenten George Martin. Unter den 13 unveröffentlichten Stücken befinden sich Demos, Session-Aufnahmen und andere Raritäten. Außerdem gibt es neue Mixe der ‚Anthology‘-Singles ‚Free As A Bird‘ und ‚Real Love‘, die jeweils von ihrem Originalproduzenten Jeff Lynne mit entmischten John-Lennon-Vocals neu aufbereitet wurden.

Beide neuen Mixe erscheinen neben dem jüngsten UK-Nummer-eins-Hit der Beatles, ‚Now And Then‘ aus dem Jahr 2023, der einen Grammy gewann und als letzter Beatles-Song veröffentlicht wurde. Alle drei Songs wurden aus rudimentären Heimdemos geschaffen, die John in den 1970ern aufgenommen hatte. Später vervollständigten Paul, Ringo und George die Stücke mit Gesang und Instrumentalparts. George verstarb im November 2001 im Alter von 58 Jahren an Krebs.