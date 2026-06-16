Stars Oliver Pocher stichelt erneut gegen Ex Amira Aly

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 14:00 Uhr

Der Comedian stellt eine Aussage seiner Ex-Frau infrage.

Oliver Pocher regt sich über das Verhalten seiner Ex-Frau Amira Aly auf.

Der Comedian ist bekanntlich nicht gut auf die Mutter seiner jüngsten Söhne zu sprechen. Dass er aus den Medien von ihrer Schwangerschaft erfuhr, stört den 48-Jährigen gewaltig. Amira erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem neuen Partner Christian Düren. „Offiziell ist sie weiterhin in meinem Bereich nicht [schwanger]“, stichelte Olli in der neuesten Ausgabe seines Podcasts ‚Patchwork Boys‘, den er mit Pietro Lombardi betreibt.

Anschließend sprach er über seine jüngste Unterhaltung mit der Moderatorin. Die Ex-Partner thematisierten nicht etwa Amiras Schwangerschaft. Stattdessen habe er sie gefragt: „Wo guckt ihr dann Deutschland?“ Gemeint war das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao am Sonntag (14. Juni), das die DFB-Elf mit 7:1 gewann. Doch Amira habe ihn sofort abgewimmelt. „Wir gucken keinen Fußball“, äffte er die knappe Antwort seiner Ex nach.

Olli zeigte sich jedoch skeptisch. „Ich so: Okay, ja, ne. Die Kinder freuen sich, haben Trikots an“, sagte er. Außerdem verwies er auf den TV-Job von Christian Düren. „Dein Freund ist ja nur zweimal im Jahr im ‚Doppelpass‘ und ab und zu mal Sportmoderator – also warum solltet ihr Fußball gucken? Ihr guckt bestimmt was auf Netflix“, erklärte er ironisch. Der Podcaster zeigte sich überzeugt: „Es ist einfach nur, um einen vom Pferd zu erzählen.“