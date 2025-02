Film Veröffentlichung von ‚Spider-Man 4‘ verzögert sich um eine Woche

Tom Holland at Spider-Man No Way Home premiere - Avalon - December 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2025, 12:00 Uhr

‚Spider-Man 4‘ wurde um eine Woche verschoben.

Der vierte Film mit Tom Holland in der Hauptrolle des titelgebenden Superhelden wird nun am 31. Juli 2026 statt am 24. Juli 2026 in die Kinos kommen, wie Sony bestätigt hat. Der Blockbuster, der von ‚Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘-Regisseur Destin Daniel Cretton inszeniert wird, wird zwei Wochen nach dem holländischen Film ‚The Odyssey‘ von Christopher Nolan in die Kinos kommen.

Der 28-jährige Schauspieler verriet zuvor, dass die Dreharbeiten diesen Sommer beginnen sollen. Während eines Auftritts in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ im Oktober fragte der Moderator den Marvel-Star, was er über den Film wisse, worauf Holland einfach sagte: „Es passiert.“ Nachdem Fallon den Schauspieler nach mehr Informationen gedrängt hatte, verriet Holland: „Ja, nächsten Sommer. Nächsten Sommer geht es los mit den Dreharbeiten. Alles ist startklar, wir sind fast so weit, super spannend. Ich kann es kaum erwarten.“

Die Details der Handlung werden zwar noch unter Verschluss gehalten. Es ist jedoch bekannt, dass Holland und seine Verlobte Zendaya (28) in dem kommenden Streifen ihre jeweiligen Rollen als Peter Parker und MJ wieder einnehmen. Der ‚Uncharted‘-Star hatte zuvor angedeutet, dass er und Zendaya vor Aufregung „durch den Raum hüpften“, nachdem sie den ersten Entwurf des Drehbuchs gelesen hatten. Im ‚Rich Roll Podcast‘ sagte Holland: „Es braucht Arbeit, aber die Autoren machen einen großartigen Job. Ich habe es vor drei Wochen gelesen und es hat wirklich ein Feuer in mir entfacht. Zendaya und ich setzten uns hin und lasen es zusammen, und manchmal hüpften wir im Wohnzimmer herum und dachten: ‚Das ist ein echter Film, der den Respekt der Fans verdient.'“