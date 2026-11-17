Stars Veronica Ferres verarbeitet die Trennung erfolgreich

Veronica Ferres - Nov 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 14:00 Uhr

Veronica Ferres verarbeitet die Trennung erfolgreich.

Ein strahlender Auftritt beim NFL-Spiel in München, ein gemeinsamer Tag mit ihrer Tochter und Zeit mit Freunden: Veronica Ferres scheint nach dem Liebes-Aus mit Carsten Maschmeyer wieder nach vorn zu blicken.

Am Sonntag (15. November) besuchte die Schauspielerin das NFL Munich Game gemeinsam mit Tochter Lilly. Ein weiteres Foto zeigt nun, dass auch ein enger beruflicher Weggefährte mit von der Partie war: Produzent Ralf Berchtold.

Im August hatten Ferres und der Unternehmer ihre Trennung nach vielen gemeinsamen Jahren öffentlich gemacht. Wenig später sorgten Aufnahmen Maschmeyers mit einem Model in Beverly Hills für Schlagzeilen. Für die 61-Jährige dürfte die neue Situation durchaus eine Umstellung bedeuten. Bei ihrem Auftritt in München vermittelte sie allerdings einen gelösten Eindruck. Auf die Frage von RTL, wie es ihr nach dem Beziehungsende gehe, antwortete sie knapp und positiv: „Mir geht es sehr gut.“

Das Football-Spiel verfolgten Mutter und Tochter von der RTL-Lounge aus. Ihren Besuch bezeichneten die beiden als „Familienausflug“. Später gesellten sich offenbar weitere Bekannte dazu. Auf einem privaten Foto, das Ferres inzwischen veröffentlichte, posiert sie gemeinsam mit Lilly und Ralf Berchtold. Er gehört zu ihrer ‚Construction Filmproduktion‘ und wurde im Mai in die Geschäftsführung berufen. Dass die Zusammenarbeit offenbar auch menschlich harmoniert, deuteten bereits Bilder vom Oktoberfest im September an, auf denen Berchtold ebenfalls zu sehen war.

Über die Hintergründe der Trennung spricht die Schauspielerin weiterhin nicht. Auch zu den Bildern ihres früheren Partners mit Model Anouchka wollte sie sich auf Anfrage von ‚BUNTE‘ nicht äußern. Stattdessen scheint sie ihren Alltag mit Familie, Freunden und beruflichen Projekten zu genießen. Ihr kurzer Satz über ihr Wohlbefinden bleibt bislang ihr deutlichstes öffentliches Statement. Fast 17 Jahre waren Ferres und Maschmeyer ein Paar. 2014 hatten sie sich bei einer romantischen Zeremonie an der Côte d’Azur das Jawort gegeben. In schwierigen Zeiten, etwa während seiner Hautkrebserkrankung, war die Schauspielerin eine wichtige Stütze für den Unternehmer. Maschmeyer bezeichnete sie einst auf Instagram als seinen einzigen „Anker und Lichtblick“. Im August erklärten beide schließlich, dass sich ihre Liebe im Laufe der Zeit zu einer „tiefen, vertrauensvollen Freundschaft“ entwickelt habe. Wie diese Verbindung künftig aussehen wird, bleibt offen. Ferres konzentriert sich derweil offenbar darauf, ihr Leben neu zu gestalten.