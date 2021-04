Victoria & David Beckham und alle Kinder auf Oster-Bild vereint

So feiert die ganze Beckham-Familie Ostern

05.04.2021 20:15 Uhr

Die Familie Beckham ist wieder vereint. Victoria und David Beckham verbrachten die Osterferien nämlich mit allen vier Kindern sowie mit der Verlobten von Sohn Brooklyn Beckham, Nicola Peltz .

„Unsere Familie zusammen ist das wertvollste Geschenk zu Ostern“, schrieb die stolze Mutter auf Instagram neben einem romantischen Pärchen-Bild, auf dem Brooklyn (22) und Peltz (26) sich eng aneinander kuscheln, während sie, natürlich zu Ostern passend, Hasenohren auf dem Kopf tragen.

„Wir haben dich vermisst und lieben euch beide so sehr @brooklynbeckham @nicolaannepeltz „, fügte Victoria Beckham hinzu.

Bunny-Ohren und Küken-Kostüm

Die Schauspielerin schickte schnell eine liebevolle Antwort an ihre zukünftige Schwiegermutter und schrieb: „Wir sind so glücklich, zurück zu sein und darüber, dass du uns so liebst!“

Die ganze Familie gedachte der riesengroßen und seltenen Versammlung, indem sie auch noch ein Gruppenfoto knipste. Auf dem Bild umarmt die 46-Jährige ihren Sohn Romeo (18), während das jüngste Kind des Paares, die 9½-jährige Tochter Harper Seven sich an Papa David Beckham (45) kuschelt.

Während Harper wohl unbedingt dem Geist der Ostern gerecht werden wollte und mit einem Paar Hasenohren und einem Teil eines Kükenkostüms posierte, präsentierten sich ihre älteren Brüder in ihren normalen Klamotten – Brooklyn und Cruz (16) trugen allerdings ein Paar identische Halsketten.

Jede Menge Oster-Schnappschüsse

„Frohe Ostern an alle – die Familie ist zusammen“, schrieb David neben das Familienfoto. Brooklyn veröffentlichte seine eigene Version mit dem Titel „Frohe Ostern von uns allen und ich sende allen unsere Liebe“.

„Dad ist der Aufgeregteste! Frohes Osterfest“, schrieb Cruz auf seiner eigenen Instagram-Seite. Und das war’s noch nicht mit dem Haufen an Instagram-Beiträgen. Victoria teilte auch noch einen weiteren süßen Vater-Tochter-Schnappschuss. „Frohe Ostern, ihr Mode-Hasen!“ Das Foto zeigt den ehemaligen Fußballstar mit Hasenohren in inniger Umarmung und seine Tochter als Küken. „Küsse von uns allen. Ich liebe euch so sehr.“

Brooklyn Beckham ist verlobt

Es wird wohl noch viele weitere Osterfeierlichkeiten mit Nicola Peltz geben, denn Brooklyn Beckhman machte seiner Liebsten im vergangenen Juli einen Antrag, nachdem sie ihre Beziehung im Januar zum ersten Mal öffentlich gemacht hatten. In seinem Beitrag, in dem er ihre Verlobung ankündigte, schrieb er: „Vor zwei Wochen habe ich meine Seelenverwandte gebeten, mich zu heiraten, und sie hat ja gesagt.Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich verspreche, eines Tages der beste Ehemann und der beste Vater zu sein. Liebe dich Baby.“

Die Familie ist glücklich über seine Wahl

„Wir hätten nicht mehr Glück haben können, dass Brooklyn eine so bezaubernde, liebenswürdige Frau trifft“, sagte Victoria Beckham letztes Jahr in einer Folge der britischen Talkshow „Lorraine“.

„Sie ist süß, sie ist nett, sie ist so eine schöne, warme, wundervolle, wundervolle Frau „, fügte das ehemalige Spice Girl hinzu. „Es ist alles schön, was in diesem Jahr passiert ist – dass Brooklyn seinen Seelenverwandte und die Frau gefunden hat, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. In der letzten Zeit gab es so viel Unsicherheit und dass sich alles ein bisschen traurig anfühlte. Also wir sind sehr glücklich und sehr aufgeregt“.