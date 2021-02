10.02.2021 18:15 Uhr

Video: ABBA – So sehen Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid heute aus!

Die vier singenden Nordlichter waren die Mega-Stars der 70er Jahre: Wir zeigen dir, wie die Abba-Bandmitglieder heutzutage aussehen!

Die Pop-Band Abba ist aus den 70er Jahren ebenso wenig wegzudenken wie Schlaghosen und die Friedensbewegung. 1972 ist das Jahr, in dem alles beginnt: Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid gründen die Kultgruppe in Stockholm. So sehen die Stars heute aus!

Mehr dazu erfährst du im Video