Video mit Oliver Pocher: Fake-Influencerin bringt ihn hier zur Weißglut

Johannes B. Kerner

15.07.2021 15:12 Uhr

Oliver Pocher wird von seiner Frau Amira und deren Bruder Ibrahim reingelegt. Dessen angeblich neue Freundin Maria ist Influencerin und will den Ruhm des Entertainers gleich für sich nutzen.

In der kommenden Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ präsentiert Guido Cantz die neusten Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio prominente Gäste – von denen manch einer selbst aufs Glatteis geführt wurde oder seine Qualitäten als Lockvogel für die Sendung unter Beweis stellte.

Das sind die Gäste und Opfer am Samstag

So wird diesmal Comedian Oliver Pocher von seiner Frau Amira reingelegt und erlebt seinen schlimmsten Influencer Albtraum, Schauspieler Wotan Wilke Möhring setzt Moderator Johannes B. Kerner einer harten Geduldsprobe in luftiger Höhe aus, Moderatorin Laura Wontorra erlebt einen Kuppel-Alarm in Köln und wird unfreiwillig zum „Date Doktor“, und Comedienne Tahnee alias „KI-ARA“ treibt Aushilfen in den Wahnsinn.

Oliver Pocher erlebt Albtraum

Und das passiert im Prank mit dem bekannten TV-Entertainer: Oliver Pocher und seine Frau Amira sind bei deren Bruder Ibrahim und dessen angeblich neuer Freundin Maria zum ersten Kennenlernen eingeladen. Das Treffen steht allerdings von Anfang an unter keinem guten Stern.

Der Grund: Maria ist Influencerin und für die Likes ihrer Follower zu so ziemlich allem bereit, was Oliver Pocher hasst – von freizügigen Filterfotos bis zu fragwürdigen Werbedeals.

Echte Abneigung

Dem Moderator fällt es sichtlich schwer, seine Abneigung zu verbergen, zumal er sicher ist, dass das Social-Media-Sternchen keine ehrlichen Absichten verfolgt, sondern nur von seinem Ruhm profitieren will. Tatsächlich schreckt sexy Maria nicht davor zurück, Oliver Pocher einfach gegen seinen Willen in ein Live-Posting einzubinden, um mehr Traffic auf ihrem Profil zu generieren – und das lässt diesen vor Wut kochen.

Doch für Ibrahim ist Maria offenbar die Traumfrau schlechthin. Als die beiden dann auch noch stolz verkünden, dass sie sich verlobt haben, ist das Maß für den berühmten „Schwager in spe“ endgültig voll.

Das Erste und ORF übertragen die große Samstagabendshow des SWR am 17. Juli ab 20:15 Uhr aus den Bavaria Studios in München.