27.01.2021 16:53 Uhr

Video: Was ist eigentlich aus den Dschungelcamp-Siegern geworden?

Viele Promis haben schon bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mitgemacht. Doch was wurde aus denen, die am Ende Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wurden? Hat die Teilnahme am Dschungelcamp ihre Karriere angekurbelt?

Das Dschungelcamp gehört seit Jahren zu den großen Ereignissen im deutschen Fernsehen. Im australischen Dschungel wurde schon so manche ins Stocken geratene Karriere wieder angekurbelt, während bei anderen der Dschungelfluch zuschlug und die abgehalfterten Promis komplett ins Aus katapultierte.

So zählt beispielsweise Ex-Bro’Sis-Sänger Ross Antony zu den großen Dschungelcamp-Gewinnern. Sein Sieg brachte den sympathischen Briten karrieretechnisch auf eine ganz andere Stufe. Seither ist er nicht mehr aus dem Schlager-Biz und der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Doch was wurde aus den restlichen Gewinnern? Im Video verraten wir es dir!