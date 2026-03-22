Film Vin Diesel fühlt Verantwortung, das ‚Fast and Furious‘-Finale richtig umzusetzen

Vin Diesel at Vanity Fair Oscars Party - Avalon - March 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2026, 14:43 Uhr

Vin Diesel fühlt Verantwortung, das 'Fast and Furious'-Finale richtig umzusetzen.

Vin Diesel verspürt eine „besondere Last“ und „Verantwortung“, das Finale der ‚Fast and Furious‘-Reihe richtig umzusetzen.

Die langjährige Filmreihe endet mit dem kommenden elften Teil ‚Fast Forever‘, der im März 2028 erscheinen soll. Der 58-jährige Schauspieler und Executive Producer würdigte in einem nachdenklichen Instagram-Post das Vermächtnis der Reihe. Vin, der in den Filmen Dominic Toretto spielt, schrieb: „Ein Finale zu liefern bringt eine besondere Last mit sich. Eine Verantwortung, die man in der Brust spürt gegenüber allen, die etwas dazu beigetragen haben, und gegenüber dem Publikum, das geblieben ist. Das nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Man nutzt es als Antrieb.“

Vin verglich ‚Fast Forever‘ anschließend mit einem weiteren kommenden Projekt, ‚Rock ‘Em Sock ‘Em Robots‘ von Mattel Studios, und betonte die Bedeutung von Zusammenarbeit, um Werke zu schaffen, mit denen sich Menschen identifizieren können. Er fuhr fort: „Meine Mutter ist diese Woche aus New York eingeflogen, um mein Mattel-Drehbuch zu lesen. Sie hat jedes Drehbuch gelesen, seit ich 1997 beim Sundance-Festival debütierte. Jedes einzelne. Sogar den Kurzfilm, den ich 1995 nach Cannes gebracht habe!“ Die Reaktion seiner Mutter auf diese Geschichte sei mehr als nur auf ein Spielzeug bezogen gewesen. Es gehe um sie, ihre Familie und ihre Geschichte. Vin weiter: „Sich selbst in etwas wiederzufinden, das in Haushalten auf der ganzen Welt leben wird. Genau das empfinde ich auch bei ‚Fast‘.“

Dass Menschen sich mit seinen Projekten identifizieren können, sei für den Hollywood-Star ein wesentlicher Antrieb in seiner Arbeit: „Das ist es, was mich hier hält. Das Aufeinandertreffen von Künstlern rund um etwas, das Bedeutung hat. Ein Gespräch führt zum nächsten. Eine Zusammenarbeit öffnet eine Tür, von der man nicht wusste, dass sie existiert.“ Außerdem betonte Vin die große Bedeutung von Teamgeist in der Filmbranche. „Niemand macht das allein. Hat es auch nie. Diese Bereitschaft, gemeinsam etwas zu erschaffen, das keiner von uns allein schaffen könnte, das ist mein Lieblingsaspekt an dieser Arbeit. War es schon immer“, so der Schauspieler abschließend.