Film Wahrheit hinter Dwayne Johnsons ’strapaziöser‘ Moana-Verwandlung und Maui-Perücke enthüllt

Dwayne Johnson in Moana - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 18:00 Uhr

Dwayne Johnsons Maui-Perücke wog während der anstrengenden Dreharbeiten zu ‚Moana‘ „sieben Pfund mehr mit all dem Wasser“.

Der 53-jährige Schauspieler – der den gestaltwandelnden Halbgott bereits im Animationsklassiker von 2016 und dessen Fortsetzung von 2024 gesprochen hat – kehrt in der neuen Live-Action-Neuverfilmung in seine Rolle zurück. Seine „zweieinhalbstündige“ Verwandlung in die beliebte Figur war dabei ein aufwendiger Prozess.

Regisseur Thomas Kail sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Wir wussten, dass es etwas sein musste, das echtes Volumen hat. Weil man das im Wasser dreht, ist die Frage ‚Wie sieht es nass aus?‘ ein echtes Thema, wenn man ‚Moana‘ macht.“ Die Perücke wieg vollgesogen mit Wasser gute drei Kilo, wie der Filmemacher weiter verriet: „Und das für all die Stunden am Tag.“ Zusätzlich gab es Herausforderungen durch Prothesen und den Body-Anzug, die Johnson – bekannt als WWE-Wrestler ‚The Rock‘ – nicht erwartet hatte.

Er sagte: „Die Sache, die zur Herausforderung wurde und mit der ich mich sehr schnell auseinandersetzen musste, die ich nicht erwartet hatte, waren die Prothesen und die Haare und dann der Körper. Das sind zusätzliche 40 Pfund, die man mit sich herumträgt.“ Es gebe eine Freiheit beim Spielen, egal ob als Schauspieler oder beim Singen, also habe er lernen müssen, wie er seine Emotionen durch das Zusatzgewicht aus Prothesen, Haaren und Körper ausdrücken konnte.

Johnson erklärte außerdem, dass es keine Option gewesen sei, einfach Gewicht zu verlieren, da dies zuerst am Hals sichtbar wäre und mit dem Body-Anzug unnatürlich ausgesehen hätte. Er sagte: „Ich hätte keinen großen Body-Anzug und dann einen kleinen, dünnen Hals haben können. 40, 50 Pfund sind eine Menge Gewicht, das man trägt. Und es ist viel, das über Monate hinweg zu halten … Es war strapaziös wegen des Anzugs und weil es so heiß war.“ Zwischen den Takes hätten immer mehrere Leute dagestanden, alle ihn mit Ventilatoren kühlten und ihm die Haare hielten.

Zwischenzeitlich hatte das Produktionsteam darüber nachgedacht, Mauis ikonischen Look komplett mit „visuellen Effekten, Körper und allem“ umzusetzen, entschied sich jedoch stattdessen, Make-up-Designer Joel Harlow einzusetzen. Johnson fügte hinzu: „Es gibt auch eine greifbare, emotionale Wirkung, wenn es ein echter Body-Anzug ist. Er bewegt sich und atmet mit dir. Also dachten wir, die beste Version davon ist: Lass es uns versuchen, lass uns Joel herausfordern – und er hat geliefert.“