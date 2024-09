Jürgen und Zlatko Vor Alida Kurras: Diese „Big Brother“-Stars waren bei der VIP-Version

Da waren sie noch Freunde: Zlatko (l.) und Jürgen im Jahr 2000. (smi/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 13:12 Uhr

Mit Alida Kurras ist bei "Promi Big Brother" 2024 die Gewinnerin der zweiten "Big Brother"-Staffel dabei. Schlägt sie sich besser als ihre Vorgänger Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski, die ebenfalls den Sprung von der Normalo-Version in die VIP-Variante wagten?

2000 gewann sie die zweite Staffel von "Big Brother", nun kehrt Alida Kurras (47) in den Container zurück. Die mittlerweile als TV-Moderatorin etablierte Berlinerin ist ab dem 7. Oktober 2024 bei "Promi Big Brother" dabei. Alida Kurras ist aber nicht die erste Kandidatin, die nach ihrem Durchbruch in einer "Normalo"-Staffel den Sprung in die Promivariante wagt.

Zlatko kehrte 2019 völlig verändert zu "Big Brother" zurück

Den Anfang machte 2019 Zlatko Trpkovski (48). Den Machern von "Promi Big Brother" gelang in der siebten Staffel ein echter Besetzungscoup. Denn Zlatko wurde nicht nur zur Kultfigur der allerersten Staffel von "Big Brother", die ebenfalls im Jahr 2000 lief. In den letzten Jahren war der KfZ-Mechaniker völlig untergetaucht. Alle Zuschauer wollten also wissen, wie "Sladdi" jetzt aussieht.

Zlatko meldete sich optisch völlig verändert zurück. Mit einer Glatze und angegrautem Bart war der Schwabe mit nordmazedonischen Wurzeln kaum wiederzuerkennen. Auch charakterlich gab er sich gewandelt. Aus dem fröhlichen, unbedarften "Sladdi" war ein abgeklärter, fast schon verbitterter Mann geworden.

Bei "Promi Big Brother" beschwerte sich Zlatko ausführlich über Jürgen Milski (60). Bei "Big Brother" waren die beiden noch beste Freunde, das ungleiche Paar brachte nach dem Auszug sogar gemeinsam die Hitsingle "Großer Bruder" heraus. Doch dann habe sich Jürgen nicht mehr bei ihm gemeldet, so der Vorwurf des 48-Jährigen.

Zlatkos TV-Comeback blieb aber nur von kurzer Dauer. Als zweiter Kandidat musste er den VIP-Container verlassen. Mittlerweile ist er wieder abgetaucht.

Jürgen Milski weinte beim Container-Comeback

Vier Jahre nach Zlatko durfte sich sein Ex-Kumpel und Jetzt-Rivale Jürgen Milski bei "Promi Big Brother" versuchen. Anders als sein ehemaliger Männerfreund blieb der Kölner nach "Big Brother" dem Fernsehen treu, moderierte wie Alida Kurras bei 9Live und nahm an zahlreichen TV-Shows wie etwa das Dschungelcamp, "Let's Dance" oder "Kampf der Realitystars" teil. Auch vom Ballermann ist er mittlerweile kaum mehr wegzudenken, jährlich absolviert er dort bis zu 100 Auftritte.

Als erster Kandidat zog Milski 2023 in den VIP-Container. Beim Betreten brach der ehemalige Ford-Fließbandarbeiter in Tränen aus, seine Erinnerungen an 2000 überwältigten ihn. Viel länger als bei Zlatko dauerte sein Aufenthalt aber nicht. Nach elf Tagen war Schluss, als dritter Promi musste der Partyschlagersänger gehen.