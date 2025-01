Film Warner Bros.: Arbeit an viertem ,Dune‘-Film

Bang Showbiz | 03.01.2025, 16:00 Uhr

Das Studio soll Berichten zufolge einen vierten Film planen.

Warner Bros. soll Berichten zufolge einen vierten ,Dune‘-Film planen.

Bisher wurde die Science-Fiction-Saga von Filmemacher Denis Villeneuve angeführt, der aktuell an seinem dritten und letzten Beitrag zum ,Dune: Messiah‘-Franchise arbeitet.

Hollywood-Insider Daniel Richtman behauptete jetzt, dass Warner Bros. die Geschichte mit oder ohne den Regisseur fortsetzen möchte. Neben einem angeblich vierten Projekt prüft das Filmstudio Berichten zufolge zudem eine weitere Spin-off-TV-Serie, nachdem im November 2024 die Max-Prequel-Serie ,Dune: Prophecy‘ erschien. Im September hatte Villeneuve darauf bestanden, dass er nach ,Messiah‘ nicht im ,Dune‘-Franchise bleiben werde, weil die Bücher von Frank Herbert, auf denen die Filme basieren, seiner Meinung nach „schwierig zu adaptieren“ seien. Denis erzählte im ,Vanity Fair‘-Podcast ,Little Gold Men‘: „Ich denke, dass es eine gute Idee für mich wäre, sicherzustellen, dass bei ‚Messiah‘ die Saat im Projekt steckt, falls jemand danach etwas anderes machen will, denn es sind wunderschöne Bücher. Sie sind schwieriger zu adaptieren. Sie werden immer esoterischer.“ Nach der Veröffentlichung von ,Dune: Teil 2‘ im März 2024 hatte Villeneuve angekündigt, eine Pause von der Filmreihe einzulegen, um an anderen Projekten zu arbeiten, fing jedoch früher als gedacht damit an, an dem nächsten Film zu arbeiten.