Musik Yungblud: Er ist ein großer Fan von Lady Gaga und Florence Pugh

Yungblud - Thunderbolts - European Première - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2025, 16:00 Uhr

Yungblud hat Lady Gaga als einen „wunderschönen Geist mit grenzenloser Fantasie“ gelobt.

Der 27-jährige ‚Sweet Heroine‘-Sänger ist ein großer Fan der ‚Born This Way‘-Musikerin und wäre am liebsten bei jeder kreativen Entscheidung von Gaga mit dabei.

Yungblud erzählte in einem Interview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ich würde am liebsten Mäuschen spielen, wenn Gaga zu ihrem Team geht und zu ihnen sagt: ‚Also, das machen wir als Nächstes.‘ Sie hat einen wunderschönen Geist und eine grenzenlose Fantasie, das merkt man.“ Der ‚Fleabag‘-Star verglich die 39-jährige Gaga zudem mit der 29-jährigen ‚Thunderbolts‘-Schauspielerin Florence Pugh, die im neuen Musikvideo zu seinem Song ‚Zombie‘ auftritt. Der ‚I Was Made For Lovin‘ You‘-Hitmacher fügte hinzu: „Florence Pugh ist meiner Meinung nach eine der aufregendsten britischen Künstlerinnen seit langem. Ich finde, dass sie diese Individualität hat, die sich von niemand anderem abhebt. Sie ist absolut authentisch und individuell, in ihrem eigenen Stil und in ihrer eigenen Zeit.“ In dem Promo-Video spielt Florence die Rolle einer erschöpften Gesundheitsarbeiterin, die sich am Rande des Abgrunds befindet.