Weihnachten bei Heidi Klum: Familie posiert in Weihnachtsmann-Anzügen

Heidi Klum konnte sich in Aspen über weiße Weihnachten freuen. (paf/spot)

SpotOn News | 25.12.2024, 09:38 Uhr

Heidi Klum verbringt die Feiertage mit ihren Liebsten in Aspen. An Heiligabend zeigte sich die Familie im Partnerlook: Alle trugen Weihnachtsmann-Anzüge unter dem Baum. In einem anderen Beitrag posierte Klum dagegen im sexy Spitzen-Look.

Heidi Klum (51) macht es sich an den Feiertagen mit ihrer Familie in Aspen, Colorado, gemütlich. Die Modelmama teilte schon vor dem Fest Fotos aus den Bergen mit Ehemann Tom Kaulitz (35), dessen Zwillingsbruder Bill (35) und Klums Kindern. Zu Heiligabend schlüpfte die Familie in volle Weihnachtsmann-Montur: Alle trugen mit ihren Namen versehene, rote Anzüge und Zipfelmützen, wie ein Instagram-Post vom 24. Dezember zeigt.

In dem Foto posiert Klum zwischen den Geschenken liegend vor dem Baum, während Tom von der Seite ins Bild grinst. Bill blickt mit Schmollmund und seiner Hündin Alfia Pearlpop auf dem Arm neben Klum in die Kamera. Hinter ihnen sind ihre Kinder zu sehen.

Leni Klum (20) steht dem Schnappschuss nach offenbar mit dem Rücken zur Kamera und küsst ihren Freund Aris Rachevsky. Heidi Klum schickte ihren Followerinnen und Followern eine kurze Nachricht. "Frohe Weihnachten", schrieb sie mitsamt eines Tannenbaum-Emojis und ergänzte: "Sende Liebe" sowie einige Herzen und weitere Emojis.

Gemeinsamer Rodel-Ausflug und sexy Kamin-Fotos

Weihnachten verbrachten Klum und ihre Liebsten jedoch nicht nur im warmen Haus. Sie nutzten die verschneiten Berge, um gemeinsam rodeln zu gehen. Dabei filmte Klum ihre Familie und hatte selbst sichtlich Spaß. In einem Clip strahlt sie während der Fahrt mit Weihnachtsmann-Mütze und Sonnenbrille ausgerüstet in die Kamera. Wie sie in der Caption verriet, zog es sie für die Feiertage in das beliebte Skigebiet Aspen in den Rocky Mountains. Auf der Reise kam offenbar auch die Zweisamkeit mit Tom nicht zu kurz. Ein Video des Beitrags zeigt die beiden kuschelnd mit Bills Hündin.

Für einen weiteren Instagram-Post legte Klum ihren Weihnachtsmann-Anzug ab. In einem schwarzen Minikleid, unter dem sie einen semi-transparenten Body mit langen Ärmeln und Beinen aus schwarzer Spitze trug, ließ sie sich vor dem Kamin fotografieren. Zu dem sexy Look wählte Klum passend zu ihrem Winter-Urlaub voluminöse Fell-Boots. "Weihnachtsmann … kommst du heute Abend durch meinen Schornstein", fragte Klum dazu unter den Bildern.

Klum und ihre Familie sind schon seit einigen Tagen in den Bergen. Am Freitag (20. Dezember) teilte die "GNTM"-Jurorin erste Fotos von der Skipiste sowie Pärchenbilder mit Tom.