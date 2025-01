Neue Folgen ab März „Wer stiehlt mir die Show?“: Joko gegen Makatsch, Teclebrhan, Garvey

Joko Winterscheidt mit Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey (v.l.). (wue/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 14:30 Uhr

In wenigen Wochen geht "Wer stiehlt mir die Show?" in die neunte Staffel. Joko Winterscheidt wird seine Sendung dann wie gewohnt gegen mehrere Promis verteidigen müssen.

Ab Anfang März möchte Joko Winterscheidt (46) wieder verhindern, dass andere Promis seine Sendung klauen. In sechs neuen Folgen der mittlerweile neunten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" trifft die ProSieben-Allzweckwaffe auf Schauspielerin Heike Makatsch (53), Sänger Rea Garvey (51) und Komiker Teddy Teclebrhan (41).

Insbesondere Teclebrhan könnte Winterscheidt das Show-Leben schwer machen, bringt er doch bereits massig Erfahrung als Kandidat mit. In der zweiten Staffel war er neben seinem Kollegen Bastian Pastewka (52) und Rapperin Shirin David (29) gegen Winterscheidt angetreten. In den neuen Folgen wird es zudem, wie auch schon in den vergangenen Staffeln, neben Makatsch, Garvey und Teclebrhan stets eine Zuschauerin oder einen Zuschauer geben, die als Wildcard mitmischen.

Seine Gegner sind für Joko Winterscheidt wie "ein steppendes Pferd"

Joko Winterscheidt gibt sich vor der Ausstrahlung der anstehenden Staffel gewohnt siegessicher. "Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd", scherzt er in einer Pressemitteilung des Senders. "Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen."

Im TV geht es auf ProSieben ab dem 2. März zur Primetime um 20:15 Uhr in die neue Runde, die weiteren Episoden gibt es dann immer sonntags. Jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung, also ab dem 23. Februar, sind die Folgen der Show via Joyn im Stream zu sehen.