Countdown für die Golden Globes Ariana Grande begeistert mit Mama Joan auf dem roten Teppich Anfang Januar will sie für ihre Rolle in der Musicalverfilmung „Wicked“ einen Golden Globe in Empfang nehmen. Jetzt lief sich Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande bei einem Lunch schon einmal für die Awards warm. Mit dabei: Mutter und Entdeckerin Joan Grande.