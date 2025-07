Film ‚Wie ein Familienmitglied‘: Adam Sandler trauert noch immer um Cameron Boyce

Bang Showbiz | 30.07.2025, 11:00 Uhr

Für Adam Sandler und sein Team war Cameron Boyce 'wie ein Familienmitglied '. Er denkt noch immer an seinen verstorbenen Co-Star.

Für Adam Sandler und sein Team war Cameron Boyce „wie ein Familienmitglied „.

Der Schauspieler spielte Sandlers Sohn in der 2010 erschienenen Komödie ‚Kindsköpfe‘ und auch in deren Fortsetzung von 2013. Der Nachwuchsstar starb allerdings 2019 im Alter von nur 20 Jahren überraschend nach einem epileptischen Anfall. Adam Sandler trauert noch heute um seinen jungen Kollegen.

In seinen neuen Film ‚Happy Gilmore 2‘, der letzte Woche (25. Juli) herauskam, hatte Sandler eine Szene eingebaut, in der Boyce in einem Fernseher zu sehen ist. Er wollte seinen jungen Freund damit würdigen und erklärte später: „Wir denken die ganze Zeit an ihn.“ Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte der Star: „Ich liebe diesen Jungen. Er war einer der süßesten Menschen, die ich je getroffen habe – einfach ständig in guter Stimmung, immer mit großartiger Energie, voller Liebe für alle. Er fühlte sich für uns wie ein Familienmitglied an, als wir ‚Kidsköpfe‘ drehten.“

Die beiden Stars hatten zusammen eigentlich auch noch ‚Hubie Halloween‘ drehen wollen und waren gerade mitten in den Planungen für das Projekt, als Boyce so plötzlich verstarb. Adam Sandler erinnert sich: „Wir waren gerade dabei, eine großartige Zeit miteinander zu haben, und dann haben wir ihn verloren. Wir denken die ganze Zeit an ihn.“ Und weil er nach wie vor ständig in seinen Gedanken ist, sollte Cameron Boyce auch noch einmal in einem seiner Projekte zu sehen sein. Deswegen gibt es in ‚Happy Gilmore 2‘ eine Szene, in der Sandlers Titelcharakter Happy an einem Golfplatz eincheckt, während die Mitarbeiter dort eine TV-Show mit Cameron Boyce schauen – Fans vermuten, dass es sich dabei um seine Disney-Channel-Serie ‚Jessie‘ handelt, in der er von 2011 bis 2015 die Rolle des Luke Ross spielte.

Adam Sandler sagt über die Szene: „Das war einfach ein Moment, in dem wir dachten: ‚Was sollen wir im Fernsehen laufen lassen?‘ Wir sagten: ‚Wir könnten genauso gut Cameron zeigen. Er ist der Mann. Halten wir ihn als Teil unserer Familie.‘ Und deshalb haben wir das gemacht.“